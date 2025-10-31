viernes 31  de  octubre 2025
El actor Jesse Eisenberg donará riñón a un extraño

El protagonista de Now You See Me explicó que la decisión de donar un riñón es muy necesaria y prácticamente libre de riesgos

El actor estadounidense Jesse Eisenberg llega a la 75ª edición de los premios Emmy en el Peacock Theatre de LA Live en Los Ángeles el 15 de enero de 2024. &nbsp; &nbsp;

El actor estadounidense Jesse Eisenberg llega a la 75ª edición de los premios Emmy en el Peacock Theatre de LA Live en Los Ángeles el 15 de enero de 2024.

 

 

AFP/Robyn Beck
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En una admirable acción altruista, Jesse Eisenberg declaró que planea donar uno de sus riñones a un extraño. El actor, protagonista de la serie de películas como La Red Social (2010) y A Real Pain(2024), compartió la noticia al recordar su participación en una campaña de donación de sangre patrocinada por el programa Today.

"Es prácticamente libre de riesgos y muy necesario. Creo que la gente se dará cuenta de que es una decisión obvia, si tienes el tiempo y la disposición", explicó Eisenberg.

El actor detalló que realizará la donación en diciembre.

Añadió que, al convertirse en donante, su familia tendría prioridad en el futuro si necesitaran un trasplante de riñón en vida, gracias al programa de vales familiares de la Fundación Nacional del Riñón de Estados Unidos.

"Ahora mismo, puedes poner en la lista a quien quieras que sea el primero en la lista. Así que, para mi familia, también es libre de riesgos", comentó el actor.

Plan de diez años

Le contó a Today.com que la idea surgió hace una década, cuando contactó con una organización cuyo nombre no reveló, pero nunca obtuvo respuesta. Recientemente, mientras estaba con una amiga médica, le expresó su deseo de donar y ella le sugirió a dónde podía acudir.

Estas declaraciones se dan en medio de la gira promocional de Now You See Me: Now You Don’t, nueva secuela de la popular saga de ilusionistas protagonizada por Eisenberg junto a Morgan Freeman, Dave Franco, Isla Fisher, Daniel Radcliffe, entre otros.

