El actor Julián Gil defiende a Marjorie de Sousa

"Creo que en todo el proceso ha sido la historia más absurda que he podido escuchar. Porque hemos vivido cosas -tanto Marjorie como yo- duras, injustas para ambas partes, injustas para Matías. Pero yo creo que este tipo de cosas hay que pararlas y poner las cosas en contexto porque dentro de todo, independientemente de lo que esté pasando, independientemente de lo que estamos las dos partes luchando, no podemos permitir tampoco que este tipo de cuentos absurdos entorpezcan más el proceso. Quiero hoy salir en defensa de lo que nosotros vivimos como pareja y desmentir totalmente este cuento absurdo", dijo Gil a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Gil expresó que los motivos que alega la periodista no fueron la causa de la separación con la actriz venezolana.

"Quiero decir hoy públicamente que esos no fueron los motivos. No fueron los motivos. Tenemos unos motivos como pareja, que inclusive nunca han salido a la luz pública, que fueron cosas entre Marjorie y yo, pero tengo que salir a desmentir esto porque es totalmente absurdo", aseveró el actor argentino, quien se encuentra en Miami.

Por otra parte, Gil hizo un llamado a los medios de comunicación a la hora de hacer su trabajo. "Yo creo que deberíamos ser un poquito más responsables a la hora de comunicar. La verdad es que ya es como demasiado absurdo todo lo que está pasando. Es demasiado fuerte todo lo que estamos viviendo para tener que escuchar esta historia absurda", acotó el actor de 50 años de edad, quien en estos momento se encuentra en un proceso legal tras una demanda hecha por Marjorie de Sousa para pelear la patria potestad del hijo que ambos tienen en común.

"Cuento de terror, esto nunca paso. No sé de donde esta periodista saca esta historia totalmente falsa. No desvíen la atención, acá lo más importante es que me están quitando la patria potestad. No sé cuáles son las intenciones de la señora o su agenda oculta", escribió Gil en su cuenta de Instagram.