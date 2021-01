El actor Kingsley Ben-Adir se abre camino como "Malcolm X"

Con “One Night in Miami...” casi pierde también su oportunidad. Sus agentes primero lo sugirieron para el papel de Clay. Ben-Adir declinó (“Me sentía demasiado viejo”), pero les dijo que lo llamaran si algo pasaba con el actor que iba a interpretar a Malcolm. Estaba casi bromeando, dijo, pero esa llamada llegó. Oficialmente obtuvo el trabajo 12 días antes de comenzar la filmación.

“Pensé, no sé si puedo preparar a Malcolm X en 12 días”, dijo Kingsley Ben-Adir. “Pero me dije, ‘tengo que hacerlo’”.

Horas antes de recibir el premio Gotham al actor revelación, Kingsley Ben-Adir conversó con The Associated Press sobre cómo encontró la humanidad en el ícono y la complicada logística que fue interpretar al mismo tiempo a Malcolm X y Barack Obama, este último en la miniserie “The Comey Rule” ("La ley de Comey"). Las respuestas fueron editadas para mayor claridad y brevedad.

___

AP: ¿Oíste de Malcolm X mientras crecías en el Reino Unido?

Kingsley Ben-Adir: Crecí sabiendo exactamente quién era. Leí su autobiografía en una face temprana y era alguien de quien definitivamente estaba al tanto. No puedo decir lo mismo sobre el plan de eduación aquí. No nos enseñaron mucho sobre historia afroamericana y la historia británica negra era casi inexistente en mi escuela.

AP: ¿Quién es Malcolm X en ese momento de 1964 que retrata la cinta?

Kingsley Ben-Adir: Regina y yo tratamos de definir qué tanto podíamos mostrar a Malcolm como un padre y un esposo y un hombre que en ese momento de su vida estaba en una situación muy, muy vulnerable. Tenía una prohibición de la Nación del Islam y su relación con Elijah Muhammad, quien esencialmente fue su figura paterna durante 12 años, se estaba desmoronando. Había una escena en la que su vida estaba en peligro y se siente como que Malcolm sabía que quizás se le estaba acabando el tiempo. Esta película brinda una oportunidad maravillosa de explorar la humanidad del “intrépido demagogo”.

Malcolm le describió a su amigo Dick Gregory que se sentía débil y vacío y que nadie sabía los tormentos que atravesaba en este momento. Dick habla de Malcolm como un hombre dulce y tímido, un hombre bondadoso y bien humorado que se avergonzaría si pudiera oírnos hablamdo de él así ahora. Eso me pareció sencillamente hermoso.

AP: Eso parece contradecir las imágenes que siempre vemos de él.

Kingsley Ben-Adir: Siento que todas las imágenes a las que estamos acostumbrados, los videos en YouTube y las citas históricas... siempre son de Malcolm respondiendo usualmente al día siguiente — o no el mismo día — a los casos más espantosos de racismo o brutalidad policial o injusticia política. No es de extrañar que luzca como loco y exaltado y furioso en tanto material de archivo. Al verlo cuando no habla, sino cuando escucha y en el momento de trasición cuando está a punto de responder, esta humanidad se abre. No sé cómo describirlo. También creo que quedé como aturdido cuando terminó esto. No comía, estaba cansado, tenía la sangre llena de nicotina y cafeína y la mente llena de ideas. Todo el proceso fue un poco surrealista, como un pequeño torbellino.

AP: ¿Tomaste en cuenta la actuación de Denzel Washington en la película de Spike Lee de 1992 (“Malcolm X”) a la hora de abordar el papel?

Kingsley Ben-Adir: Decidí dejarlo así. Sabía que este Malcolm tenía que ser diferente.

AP: ¿Es cierto que mientras estabas haciendo también interpretaste a Barack Obama en “The Comey Rule”? ¿Cómo lo hiciste?

Kingsley Ben-Adir: Filmé Malcolm tres semanas y media y entonces tomé un avión a Toronto un viernes y rodé Barack por cuatro o cinco días y luego tomé otro vuelo volví a Miami para Malcolm. Como un actor ocupado, uno tiene que arreglárselas con los horarios fijados. Me dije: “Mira, has estado buscando una oportunidad como esta por lo menos por 10 años. Ahora tienes dos al mismo tiempo. Tienes que hacer que funcione”.