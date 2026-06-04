jueves 4  de  junio 2026
OBITUARIO

Muere la artista Marjane Satrapi, autora de "Persépolis", a los 56 años

Satrapi saltó a la fama con su saga autobiográfica Persépolis (2000), en la que relata su juventud en Irán bajo el sistema de los mulás

La novelista gráfica e ilustradora franco-iraní Marjane Satrapi posa durante la presentación de un tríptico olímpico creado para los Juegos Olímpicos de París 2024, diseñado a partir de un dibujo de Satrapi, en el Mobilier National de París el 12 de marzo de 2024.

La novelista gráfica e ilustradora franco-iraní Marjane Satrapi posa durante la presentación de un tríptico olímpico creado para los Juegos Olímpicos de París 2024, diseñado a partir de un dibujo de Satrapi, en el Mobilier National de París el 12 de marzo de 2024.

AFP/Bertrand Guay

PARÍS.- La artista francoiraní Marjane Satrapi, conocida mundialmente por el cómic y la película Persépolis donde contó su infancia en la República Islámica de Irán, murió "de tristeza" en París a los 56 años, un año después del fallecimiento de su marido.

"Marjane Satrapi murió de tristeza más de un año después del deceso de Mattias Ripa, su marido y el amor de su vida", indicaron sus allegados en un comunicado transmitido este jueves a la AFP. Productor, actor y director sueco, Mattias Ripa murió el 8 de abril de 2025.

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Exiliada en Francia desde 1994 y naturalizada francesa en 2006, Satrapi saltó a la fama con su saga autobiográfica Persépolis (2000), en la que relata su juventud en Irán bajo el sistema de los mulás, la represión sufrida por el pueblo iraní y su dolorosa partida hacia Europa.

La artista francoiraní plasmó, con un trazo sencillo y en blanco y negro, la complejidad de la sociedad iraní y el choque íntimo y político provocado por la llegada al poder del ayatolá Jomeini en 1979.

"Esa imagen de la mujer cuervo y del hombre barbudo integrista, lo que ustedes pudieron ver en televisión, es lo que el gobierno permitía que se viera. Pero Irán es una dictadura, y una dictadura no lo muestra todo", declaró en 2003, lamentando los "clichés" que rodean a su país natal.

Persépolis, adaptada en 2007 a la gran pantalla por ella misma junto a Vincent Paronnaud, ganó el premio del jurado en el Festival de Cannes, y también fue nominada al Óscar a la mejor película de animación.

"Aunque esta película es universal, quiero dedicársela a todos los iraníes", declaró en Cannes la artista, quien en los últimos años siguió denunciando a las autoridades de la República Islámica de Irán.

"Una voz esencial"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó sus "sentidas condolencias" a la familia de Marjane Satrapi y rindió homenaje a "una artista inmensa que convirtió una infancia iraní en una fábula universal".

"Marjane era una artista extraordinaria y una mujer entrañable que encarnaba la alegría de la creación y la tristeza del exilio y de los recuerdos dolorosos. Hoy la lloramos", reaccionó Thierry Frémaux, delegado general del Festival de Cannes, en una declaración a la AFP.

Férrea opositora de las autoridades de Teherán, en 2023 coordinó el libro Femme, vie, liberté (Mujer, vida, libertad) en el que un grupo de artistas ilustraron las revueltas producidas en Irán a partir del asesinato en 2022 de la joven kurda iraní Mahsa Amini, fallecida bajo custodia policial tras ser detenida por llevar el velo mal colocado.

En 2024, Satrapi, autora también de Bordados (2003) o Pollo con ciruelas (2004) ambas inspiradas en su país natal, fue galardonada en España con el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades por ser "una voz esencial para la defensa de los derechos humanos y la libertad".

Un año después, Satrapi rechazó la Legión de Honor francesa para denunciar "la actitud hipócrita de Francia respecto a Irán", donde se producía de nuevo una fuerte represión.

La artista creó en febrero de este año la Fundación para el cine Mattias y Marjane Ripa-Satrapi, en el seno de la Academia de Bellas Artes francesa, de donde era miembro, con la misión de "apoyar a estudiantes extranjeros en su proyecto de venir a estudiar cine a París".

Su cuenta de Instagram mostraba las huellas del dolor causado por la pérdida de su marido en 2025. En varias publicaciones, un mensaje proclamaba: I Lost the love of my life (Perdí el amor de mi vida).

FUENTE: AFP

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