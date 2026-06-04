Jennifer López reflexiona sobre sus hijos: "Estoy tan orgullosa de ellos"

Jennifer López habla en el escenario mientras presenta la 51.ª edición de los American Music Awards en el Fontainebleau de Las Vegas, Nevada, el 26 de mayo de 2025.

MIAMI.- En medio de la gira de promoción del filme de Netflix Office Romance, Jennifer López se tomó un momento para reflexionar sobre sus hijos, Emme y Max , quienes recientemente celebraron su graduación de la escuela secundaria y se preparan para asistir a la universidad.

Fue durante una entrevista que concedió a Extra, que la actriz y cantante manifestó el orgullo que siente por el esfuerzo que los mellizos imprimieron en su recorrido escolar, celebrando que ambos fueron admitidos en cinco universidades.

"Estoy tan orgullosa de que se hayan fijado metas para sí mismos. Ingresaron a las cinco universidades a las que aplicaron. Ambos obtuvieron una beca para cada una. Cada uno obtuvo una beca para una escuela. Y simplemente sentí que trabajaron muy duro", comentó JLo.

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Trabajo arduo

La intérprete señaló que el recorrido no fue fácil, pues ambos han sido diagnosticados con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (ADHD).

"Vi lo fuerte que trabajaron, desde el momento en que eran como... cuando la escuela se pone seria en quinto grado, y simplemente trabajaron duro. Tienen ADHD, por lo que necesitan aprender de manera diferente, y hubo luchas y momentos, y estoy tan orgullosa de ellos porque hicieron lo que dijeron que iban a hacer, y son buenas personas", añadió.

Para la artista de ascendencia puertorriqueña, el mayor valor que quiere en sus hijos es que sean buenas personas.

"Yo siempre les recuerdo: '¿Qué es lo que yo digo?'. Y ellos responden: 'No importa si sacamos buenas notas, siempre y cuando seamos buenas personas'. Y yo les respondo: 'Así es' Y todavía, a veces, me repiten esas palabras. Así que estoy muy orgullosa de los dos".

En días pasados, López participó en el programa Jimmy Kimmel Live!, donde reveló que ha estado llorando pues sabe que pronto sus hijos se irán a la universidad. "He estado llorando durante dos meses", confesó al show.