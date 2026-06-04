Santa Teresa Rum añade una firma personal al regalo del día de los padres

Este Día de los Padres, Santa Teresa Rum pone el significado y la artesanía en el centro del regalo con botellas personalizadas de su premiado Santa Teresa 1796 Rum, ofreciendo una alternativa elegante al regalo tradicional.

Producido en la histórica Hacienda Santa Teresa, en Venezuela, Santa Teresa 1796 Rum es un ron de un solo origen, envejecido mediante el método solera y reconocido por su perfil seco, refinado y de gran calidad. Puede llegar a madurar hasta 35 años en barricas de roble blanco americano que antes se usaron para bourbon. El resultado es un ron con notas de chocolate negro, nueces tostadas, miel de caña, tabaco, ciruelas pasas y un toque sutil de pimienta, con un final suave, complejo y muy elegante.

A través de la plataforma de personalización de Santa Teresa 1796 Rum, cada botella puede adaptarse con un nombre, una dedicatoria o un mensaje especial, convirtiendo un ron ya de por sí distinguido en un recuerdo único para la ocasión.

Esta propuesta refleja una tendencia más amplia hacia regalos con mayor intención, donde la personalización y el valor emocional son tan importantes como la calidad y el lujo. Para el Día del Padre, Santa Teresa 1796 Rum ofrece un regalo atemporal y personal, perfecto para dedicar a esa persona tan importante.

Las botellas personalizadas estarán disponibles antes del Día de los Padres. Puedes personalizar la tuya en www.buysantateresarum.com.

Con más de 228 años de historia, Santa Teresa es el productor de ron más antiguo de Venezuela y una de las casas de ron premium más respetadas del mundo. Todo el proceso de Santa Teresa 1796 Rum se realiza en la misma hacienda: desde el cultivo de la caña de azúcar hasta la fermentación, destilación, mezcla, añejamiento y embotellado.