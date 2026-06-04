jueves 4  de  junio 2026
CELEBRACIÓN

Santa Teresa Rum añade una firma personal al regalo del día de los padres

Para el Día de los Padres, Santa Teresa 1796 ofrece la posibilidad de personalizar su premiado ron con botellas personalizadas, convirtiendo el regalo en un gesto más significativo y especial.

santa_teresa_foto_corregidab

Este Día de los Padres, Santa Teresa Rum pone el significado y la artesanía en el centro del regalo con botellas personalizadas de su premiado Santa Teresa 1796 Rum, ofreciendo una alternativa elegante al regalo tradicional.

Producido en la histórica Hacienda Santa Teresa, en Venezuela, Santa Teresa 1796 Rum es un ron de un solo origen, envejecido mediante el método solera y reconocido por su perfil seco, refinado y de gran calidad. Puede llegar a madurar hasta 35 años en barricas de roble blanco americano que antes se usaron para bourbon. El resultado es un ron con notas de chocolate negro, nueces tostadas, miel de caña, tabaco, ciruelas pasas y un toque sutil de pimienta, con un final suave, complejo y muy elegante.

Lee además
La cantante y compositora británica Dua Lipa y el actor británico Callum Turner asisten a la fiesta de los Oscar de Vanity Fair en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) en Los Ángeles el 15 de marzo de 2026.
CELEBRIDADES

Dua Lipa y Callum Turner llegan a Italia para la celebración de su boda
Marianela Ancheta, cierra el desfile de la firma Luli Fama Swimwear durante Miami Swim Week.
SUEÑO CUMPLIDO

Diez años después de un rechazo, Marianela Ancheta cierra desfile de Luli Fama en Miami Swim Week

A través de la plataforma de personalización de Santa Teresa 1796 Rum, cada botella puede adaptarse con un nombre, una dedicatoria o un mensaje especial, convirtiendo un ron ya de por sí distinguido en un recuerdo único para la ocasión.

Esta propuesta refleja una tendencia más amplia hacia regalos con mayor intención, donde la personalización y el valor emocional son tan importantes como la calidad y el lujo. Para el Día del Padre, Santa Teresa 1796 Rum ofrece un regalo atemporal y personal, perfecto para dedicar a esa persona tan importante.

Las botellas personalizadas estarán disponibles antes del Día de los Padres. Puedes personalizar la tuya en www.buysantateresarum.com.

Con más de 228 años de historia, Santa Teresa es el productor de ron más antiguo de Venezuela y una de las casas de ron premium más respetadas del mundo. Todo el proceso de Santa Teresa 1796 Rum se realiza en la misma hacienda: desde el cultivo de la caña de azúcar hasta la fermentación, destilación, mezcla, añejamiento y embotellado.

Temas
Te puede interesar

Italia deja huella en Miami Swim Week con su primera participación oficial y su apuesta por el mercado estadounidense

Príncipe Harry y Meghan Markle celebran quinto cumpleaños de su hija

Richard Gere insta a abordar causas de la migración con enfoque moral

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Las autoridades descubrieron a las víctimas fatales en una vivienda de esta comunidad.
SUCESOS

Identifican a las cuatro víctimas mortales de presunto homicidio-suicidio en Doral

16 años después, la injusticia no ha terminado, y aunque ya cumplió con creces cualquier tiempo relacionado con la pena que le fue impuesta, la juez venezolana María Lourdes Afiuni Mora sigue atrapada en un limbo jurídico que le impide recuperar plenamente sus derechos.  
CARTA PÚBLICA

16 años de injusticia contra la juez venezolana María Lourdes Afiuni Mora

Collage con las fotos de Frank Ramos y Derek Rosa. video
HERIDAS ABIERTAS

De la incredulidad al duelo: los dos momentos que revelan el impacto del caso Derek Rosa en su padrastro

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. 
TENSIONES

Marco Rubio, preocupado ante el riesgo de "escalada" en la guerra en Ucrania

Noche estrellada.
VIAJES

Colorado, gran sendero para ver las estrellas

Te puede interesar

Jimmy Morales, Jefe de Operaciones del Condado, Ralf Cutie, director de MIA y Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade visitan la Estación 1 del Skytrain. 
DIMITEN

Controversia por terreno de depósito de combustible para cruceros habría impulsado dimisión del liderazgo del Puerto de Miami

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Imagen del Capitolio en Washington, la sede del Congreso de EEUU.
CONGRESO

Trump tilda de "antipatriótica" la votación en Cámara Baja contra guerra en Irán

María Corina Machado fue recibida por el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, y conversaron sobre el proceso político de Venezuela, este 4 de junio de 2026
TRANSICIÓN

Machado le reitera al chavismo que liderará la negociación en Venezuela y busca apoyo en Oslo

La novelista gráfica e ilustradora franco-iraní Marjane Satrapi posa durante la presentación de un tríptico olímpico creado para los Juegos Olímpicos de París 2024, diseñado a partir de un dibujo de Satrapi, en el Mobilier National de París el 12 de marzo de 2024.
OBITUARIO

Muere la artista Marjane Satrapi, autora de "Persépolis", a los 56 años

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast.
ALIADO DEMOCRÁTICO

Presidente de Chile respalda acción para liberar a Cuba