Shakira asegura tener una conexión inquebrantable con el fútbol

MIAMI.- Shakira renació de las cenizas con más fuerzas de las que pudo imaginar. Tras una turbulenta separación y conflictos con la Hacienda española, la intérprete no solo rehizo su vida junto a sus hijos, Milan y Sasha, en Miami; también regresó a la escena con ganas de no volver a parar.
Tras el lanzamiento del álbum Las Mujeres no Lloran y en medio de la gira mundial homónima, la artista colombiana no ha dejado de sumar colaboraciones y proyectos profesionales.
No obstante, con el más reciente nuevamente ha hecho historia: no solo compuso por cuarta vez una canción para la Copa Mundial de la FIFA, la segunda oficial; también figura como una de las artistas que coencabezará el primer espectáculo de medio tiempo en esta cita deportiva, junto a Madonna y BTS, y que está programado para el 19 de julio en el MetLife Stadium.
En una entrevista que concedió para la portada de la revista People, la barranquillera compartió la importancia que el fútbol y específicamente la cita mundialista tiene para ella.
“Cada Mundial es realmente mágico. Creo que este se tratará de unir a la gente en este momento tan sensible, social y políticamente”, manifestó.
Además, insistió que con el fútbol ella particularmente tiene: "esta conexión que parece inquebrantable”.
Compromiso social
Junto al nigeriano Burna Boy, Shakira compuso Dai Dai, el himno de la Copa del Mundo 2026, pieza que mezcla afrobeats, dance-pop, ritmos globales y reggaetón, y con la que ambos músicos han querido enviar un mensaje de inspiración, especialmente a los niños.
“Es un mensaje para cada niño al que le han dicho que su sueño es demasiado grande”, comentó Shakira a People. "Y para recordarnos que cada campeón comenzó siendo un niño que quizás atravesó dificultades y luchas, pero hubo alguien que creyó en ellos, y por eso no se rindieron”.
En este sentido, se conoció que 100% de las regalías de Dai Dai serán donadas al Fondo de Educación Global Ciudadano de la FIFA, organismo que brinda recursos educativos y de fútbol a niños de todo el mundo.