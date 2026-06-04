Shakira asegura tener una conexión inquebrantable con el fútbol

Shakira actúa un concierto de la gira "Las mujeres ya no lloran", en Bogotá.

MIAMI.- Shakira renació de las cenizas con más fuerzas de las que pudo imaginar. Tras una turbulenta separación y conflictos con la Hacienda española, la intérprete no solo rehizo su vida junto a sus hijos, Milan y Sasha, en Miami; también regresó a la escena con ganas de no volver a parar.

Tras el lanzamiento del álbum Las Mujeres no Lloran y en medio de la gira mundial homónima, la artista colombiana no ha dejado de sumar colaboraciones y proyectos profesionales.

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No obstante, con el más reciente nuevamente ha hecho historia: no solo compuso por cuarta vez una canción para la Copa Mundial de la FIFA, la segunda oficial; también figura como una de las artistas que coencabezará el primer espectáculo de medio tiempo en esta cita deportiva, junto a Madonna y BTS, y que está programado para el 19 de julio en el MetLife Stadium.

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En una entrevista que concedió para la portada de la revista People, la barranquillera compartió la importancia que el fútbol y específicamente la cita mundialista tiene para ella.

“Cada Mundial es realmente mágico. Creo que este se tratará de unir a la gente en este momento tan sensible, social y políticamente”, manifestó.

Además, insistió que con el fútbol ella particularmente tiene: "esta conexión que parece inquebrantable”.

Compromiso social

Junto al nigeriano Burna Boy, Shakira compuso Dai Dai, el himno de la Copa del Mundo 2026, pieza que mezcla afrobeats, dance-pop, ritmos globales y reggaetón, y con la que ambos músicos han querido enviar un mensaje de inspiración, especialmente a los niños.

“Es un mensaje para cada niño al que le han dicho que su sueño es demasiado grande”, comentó Shakira a People. "Y para recordarnos que cada campeón comenzó siendo un niño que quizás atravesó dificultades y luchas, pero hubo alguien que creyó en ellos, y por eso no se rindieron”.

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En este sentido, se conoció que 100% de las regalías de Dai Dai serán donadas al Fondo de Educación Global Ciudadano de la FIFA, organismo que brinda recursos educativos y de fútbol a niños de todo el mundo.