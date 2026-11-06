El actor Nicholas Hoult ya es papá de cuatro: tuvo gemelos

Nicholas Hoult y su esposa Bryana Holly dieron la bienvenida a sus gemelos en secreto el año pasado. En una entrevista con Entertainment Tonight , Pete Davidson, coprotagonista de Hoult en How to Rob a Bank, reveló que la pareja agrandó la familia. Ahora son padres de cuatro hijos después de que tuvieran gemelos antes de que comenzara el rodaje.

“Es un gran papá”, dijo Davidson. “Padre de cuatro. Los cuatro menores de 7 años”. Cuando el comediante miró a Hoult para que confirmara la noticia sobre su familia, el actor solo respondió: “Sí”.

“Elsie estaba embarazada mientras filmábamos y él acababa de tener gemelos, y volaba de regreso todos los fines de semana para ver a su familia, y eso fue muy inspirador y maravilloso”, detalló Davidson. Su primera hija, Scottie, nació en diciembre de 2025.

Tras su paso por la gala de los Oscar de 2026, la aparición de Bryana Holly y Nicholas Hoult en la recepción de Vanity Fair desató rumores sobre el nacimiento de un nuevo hijo.

Usuarios atribuyeron el aspecto de la modelo a una operación estética. La firma de moda Lurelly desmintió la acusación en redes sociales para respaldar a la modelo, según informó E! News. La marca aclaró que Holly acababa de dar a luz y que «algunas personas tienen esa suerte por naturaleza».

Finalmente, la propia Holly zanjó las especulaciones en una historia de Instagram al atribuir su apariencia a la lactancia materna. «Estoy viendo los comentarios sobre mi pecho y no es que le deba explicaciones a nadie, pero así se ve una mamá que amamanta cuando lleva horas sin darles de comer a sus bebés, ¿okay?», publicó en su momento.

Una familia discreta

Hoult, de 36 años, y Holly, de 33, también son padres de Joaquín, de 7 años, y de otro bebé nacido en 2022, cuyo nombre y género no han sido revelados. La pareja prefiere mantener su vida personal en privado. Sin embargo, el actor de Skins habló abiertamente sobre su hijo mayor durante la gira de prensa de Superman.

Durante su aparición en el programa The Jess Cagle Show de SiriusXM con Julia Cunningham, Hoult comentó que raparse la cabeza para su papel del villano Lex Luthor en Superman fue la primera vez que lo hacía desde que coprotagonizó Mad Max: Fury Road en 2015. En aquel entonces, Hoult compartió que fue su hijo Joaquín quien le cortó el pelo.

“Me está volviendo a crecer poco a poco. Sí, pero me afeité la cabeza, lo cual me resulta bastante liberador cada vez que lo he hecho para algún papel”, dijo Hoult. “Lo disfruté bastante. Esta vez, dejé que mi hijo mayor sacara la afeitadora y lo hiciera, lo cual fue divertido”.

Durante la promoción de The Menu en 2022, Hoult declaró a People que le gusta cocinar cuando no está rodando. Sin embargo, el actor admitió que su hijo con Holly es su crítico más exigente .

“Un niño de 4 años te da una respuesta sincera e inmediata”, dijo. “Se da la vuelta enseguida y te dice: ‘Esto no está muy bien, papá’”. “Pero cuando lo haces bien y cocinas algo estupendo, recibes una gran felicitación. Es una época fantástica.”