El adiós de Mario Vargas Llosa en una columna periodística

Como era de esperarse, Varga Llosa -un asiduo defensor de la mencionada forma de gobierno- se valió de este hecho histórico para hacer reflexionar a sus lectores.

Mario Vargas Llosa defiende la democracia hasta lo último

"No sé si fue Juan Luis Cebrián, su primer director, o Jesús de Polanco, el principal accionista de El País, quien fijó una línea desde el inicio, pero lo claro es que quien lo hizo tenía una idea muy moderna de la prensa escrita, porque la aparición de El País, en plena Transición, fue de lo mejor que tenía que ofrecer España en el nuevo régimen", aseguró el intelectual de 87 años en la columna titulada Piedra de Toque.

A simple vista, Piedra de Toque se puede leer como la última publicación que hace el peruano en el medio español. Sin embargo, esta columna supone mucho más: conlleva el fin de 33 años de trayectoria periodística que Vargas Llosa tuvo con El País, implica decir adiós a un promedio de 25 artículos anuales escritos por el también ganador del Premio Planeta 1993, que aparecían quincenalmente.

Última columna de Mario Vargas Llosa en El País Captura de pantalla/El País Última columna de Mario Vargas Llosa en El País, el 16 de diciembre de 2023. Captura de pantalla/El País

Pero el único hijo de Ernesto Vargas Maldonado y Dora Llosa Ureta no se despide del todo de las letras; el escritor trabaja en un ensayo sobre el francés Jean-Paul Charles Aymard Sartre, quien cataloga como una influencia durante su etapa juvenil.

"Lo importante para mí serán siempre las novelas y los ensayos, la cultura y las ideas liberales que llevo años defendiendo. La gente que tiene claras esas prioridades no hace caso a las tonterías que dice cierta prensa sobre mi vida, y que con frecuencia son inventadas", señaló Mario a la prensa el pasado octubre, al publicar su última novela: Le dedico mi silencio(Alfaguara).

De acuerdo con Europa Press, este libro -que llegó al mercado el 26 de octubre en todos los territorios de habla hispana- tiene por protagonista a un experto en música criolla que confía en cambiar su país a través de las canciones.

"He decidido que esta sea la última novela porque hacerlas me toma tres o cuatro años y, aunque me crea un Matusalén, no aspiro a vivir tanto", indicó Vargas Llosa a la agencia de noticias.