domingo 19  de  octubre 2025
RECONOCIMIENTO

Juanes, el artista de rock latino más importante del siglo XXI, según "Rolling Stones"

Juanes es el único artista de rock nombrado en el Top 10 de los mejores artistas de música latina de los últimos 25 años, según Rolling Stone y Billboard

El músico colombiano Juanes posa con su libro biográfico del escritor Diego Londoño en Bogotá el 14 de septiembre de 2022.

El músico colombiano Juanes posa con su libro biográfico del escritor Diego Londoño en Bogotá el 14 de septiembre de 2022.

AFP/Joaquín Sarmiento
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Juanes celebra por estos días un nuevo reconocimiento. El cantante colombiano aparece en listas de Rolling Stone y Billboard que destacan "Lo mejor del siglo XXI hasta ahora", informaron los representantes del artista.

El autor de La camisa negra es el único artista de rock nombrado dentro del Top 10 de los mejores artistas de música latina de los últimos 25 años.

Lee además
El cantante colombiano Manuel Turizo. 
MÚSICA

El colombiano Manuel Turizo presenta nuevo álbum en Valencia
Portada y contraportada del libro Entre la razón y el deseo.
LETRAS

Un libro aborda el engaño y la vulnerabilidad en las relaciones de pareja

“Tras el inicio del siglo XXI, Juanes alcanzó el éxito con sus dos primeros temas en el top 10 de Hot Latin Songs y luego consiguió su primer #1 con Fotografía. La colaboración con Nelly Furtado encendió el mercado latino con su vibrante encanto y logro el paso hacia el crossover para Furtado, en un momento en el que los artistas hispanohablantes aspiraban a traspasar la barrera del mercado anglo. Resultó ser una colaboración exitosa para Juanes, ya que la canción dominó la lista Hot Latin Songs durante cinco semanas en 2003, convirtiéndose en el primero de sus 8 números 1 del artista. Con el lanzamiento en 2003 de su segundo álbum de estudio, Un día normal, Juanes consiguió el primero de sus cinco números 1 en la lista Top Latin Albums. El pop latino pronto encontró un nuevo impulso en EEUU cuando el cantautor añadió la dosis justa de sonoridad colombiana”, reseñó la revista Billboard.

Entre otros logros, fue reconocido por Time como una de las 100 personas más influyentes; también fue incluido en las listas de Rolling Stones de los mejores álbumes y las mejores canciones, y ha actuado en importantes escenarios del mundo.

“A finales de la década de 1990, Juanes, de Medellín, dejó Ekhymosis, su banda de heavy metal, y se trasladó a Los Ángeles en busca del estrellato del pop-rock. Lo encontró casi de inmediato gracias a su excelente oído para los ganchos reconfortantes y a la orientación del productor Gustavo Santaolalla. Cuando salió su segundo álbum, Un día normal, en 2002, Juanes ya era ganador del Latin Grammy y uno de los favoritos en los conciertos. Es por ti resume la belleza de sus melodías acompañadas de la guitarra, la suave comodidad de su voz y una visión de sinceridad que desarma", reseñó Rolling Stone.

Su álbum debut, Fíjate bien, cumple 25 años este 2025.

Temas
Te puede interesar

Prohibiciones de libros en EEUU marca debate en feria de Fráncfort

El artista Daniel Sueiras inaugura en Cádiz exposición "Criaturas indómitas"

Aseguran que Tom Cruise y Ana de Armas ya no están juntos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Dos santos y mil plegarias: Venezuela celebra su doble bendición video
VATICANO

Dos santos y mil plegarias: Venezuela celebra su "doble bendición"

Un hombre emitió su voto en un colegio electoral durante las elecciones presidenciales en La Paz el 17 de agosto de 2025. Los bolivianos acuden a las urnas el domingo para unas elecciones marcadas por una profunda crisis económica que ha visto a la izquierda colapsar y a la derecha aspirar a su primer intento de poder en 20 años.
ELECCIONES

Bolivia cierra votaciones de balotaje para elegir a su próximo presidente

Gustavo Petro y el presidente de EEUU, Donald Trump. 
MEDIDAS

Trump anuncia fin de la ayuda financiera a Colombia y acusa a Petro de ser "líder del narcotráfico"

El homenaje a María Corina Machado tuvo lugar en el Museo Americano de la Diáspora Cubana.
LIBERTADES

El Nobel a María Corina puede acelerar la caída de Maduro

El exjugador de MLB Jesús Montero falleció en Valencia tras sufrir un accidente de moto. El exreceptor de los Yankees tenía 35 años
Béisbol

Falleció el exgrandeliga venezolano Jesús Montero tras un accidente de tránsito en Valencia

Te puede interesar

El representante estatal republicano Jeff Holcomb, del distrito 53, en la Cámara. 
RESPIRO FISCAL

Proponen reembolsar $1.000 a propietarios de vivienda en Florida durante cinco años

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Israelíes saludan la llegada de los rehenes liberados por Hamas, tras el acuerdo logrado con la intervención de EEUU.
MUNDO

Analista israelí evalúa acuerdo "que no es de paz, solo una tregua"

Dos santos y mil plegarias: Venezuela celebra su doble bendición video
VATICANO

Dos santos y mil plegarias: Venezuela celebra su "doble bendición"

Fotomontaje del presidente Donald J. Trump y su homólogo chino Xi Jinping.
ANáLISIS

El "efecto Trump" para China y el secuestro de la izquierda radical en el Senado

Ataque de EEUU a una narcolancha del ELN.  
NARCOTRÁFICO

EEUU confirma tres muertos en otro ataque en el Caribe a "narcolancha" que vincula con el ELN