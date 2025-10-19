Juanes, el artista de rock latino más importante del siglo XXI, según "Rolling Stones"

MIAMI.- Juanes celebra por estos días un nuevo reconocimiento. El cantante colombiano aparece en listas de Rolling Stone y Billboard que destacan "Lo mejor del siglo XXI hasta ahora", informaron los representantes del artista .

“Tras el inicio del siglo XXI, Juanes alcanzó el éxito con sus dos primeros temas en el top 10 de Hot Latin Songs y luego consiguió su primer #1 con Fotografía. La colaboración con Nelly Furtado encendió el mercado latino con su vibrante encanto y logro el paso hacia el crossover para Furtado, en un momento en el que los artistas hispanohablantes aspiraban a traspasar la barrera del mercado anglo. Resultó ser una colaboración exitosa para Juanes, ya que la canción dominó la lista Hot Latin Songs durante cinco semanas en 2003, convirtiéndose en el primero de sus 8 números 1 del artista. Con el lanzamiento en 2003 de su segundo álbum de estudio, Un día normal, Juanes consiguió el primero de sus cinco números 1 en la lista Top Latin Albums. El pop latino pronto encontró un nuevo impulso en EEUU cuando el cantautor añadió la dosis justa de sonoridad colombiana”, reseñó la revista Billboard.

Entre otros logros, fue reconocido por Time como una de las 100 personas más influyentes; también fue incluido en las listas de Rolling Stones de los mejores álbumes y las mejores canciones, y ha actuado en importantes escenarios del mundo.

“A finales de la década de 1990, Juanes, de Medellín, dejó Ekhymosis, su banda de heavy metal, y se trasladó a Los Ángeles en busca del estrellato del pop-rock. Lo encontró casi de inmediato gracias a su excelente oído para los ganchos reconfortantes y a la orientación del productor Gustavo Santaolalla. Cuando salió su segundo álbum, Un día normal, en 2002, Juanes ya era ganador del Latin Grammy y uno de los favoritos en los conciertos. Es por ti resume la belleza de sus melodías acompañadas de la guitarra, la suave comodidad de su voz y una visión de sinceridad que desarma", reseñó Rolling Stone.

Su álbum debut, Fíjate bien, cumple 25 años este 2025.