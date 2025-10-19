domingo 19  de  octubre 2025
MÚSICA

El colombiano Manuel Turizo presenta nuevo álbum en Valencia

Tras su paso por el festival Bigsound 2023, Manuel Turizo presentó en La Marina Norte de València las canciones de su nuevo álbum, 201

El cantante colombiano Manuel Turizo.&nbsp;

El cantante colombiano Manuel Turizo. 

Europa Press/ Eduardo Parra

VALENCIA.- El artista colombiano Manuel Turizo aterrizó en La Marina Norte de València para ofrecer un concierto "muy esperado" en el que presentará por primera vez en la ciudad las canciones de su nuevo álbum, 201, publicado en noviembre de 2024.

Tras su "exitoso" paso por el festival Bigsound 2023, celebrado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde presentó su anterior trabajo 2000 dentro de una gira internacional que lo llevó a más de 25 países, Turizo regresa a València convertido en "uno de los artistas más sólidos y versátiles de la música latina actual", ha informado la organización en un comunicado.

Lee además
Portada y contraportada del libro Entre la razón y el deseo.
LETRAS

Un libro aborda el engaño y la vulnerabilidad en las relaciones de pareja
El músico colombiano Juanes posa con su libro biográfico del escritor Diego Londoño en Bogotá el 14 de septiembre de 2022.
RECONOCIMIENTO

Juanes, el artista de rock latino más importante del siglo XXI, según "Rolling Stones"

'201' es su cuarto álbum de estudio y reúne 12 canciones que fusionan sonidos urbanos con influencias tropicales y ritmos innovadores, al consolidar así una evolución artística marcada por la "experimentación" y la "madurez".

Entre sus colaboraciones destacan Qué Pecao, junto a Kapo; Mamasota, con Yandel; Bahamas, con Saiko; y De Lunes A Lunes, junto a Grupo Frontera. Además, hay nuevas incursiones de estilo, como el vallenato de La ex de mi mmigo, con Elder Dayán Díaz, y la electrónica de Yo no me vuelvo a enamorar, junto a Alok.

El título del disco --201-- rinde homenaje al apartamento donde creció en Montería (Colombia), un "símbolo de sus raíces y del camino que lo ha llevado hasta convertirse en una figura internacional". En este proyecto lo acompañan su hermano Julián Turizo y productores de como Edgar Barrera, Slow Mike y Botlok.

FUENTE: Europa Press

Temas
Te puede interesar

Prohibiciones de libros en EEUU marca debate en feria de Fráncfort

El artista Daniel Sueiras inaugura en Cádiz exposición "Criaturas indómitas"

Aseguran que Tom Cruise y Ana de Armas ya no están juntos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Dos santos y mil plegarias: Venezuela celebra su doble bendición video
VATICANO

Dos santos y mil plegarias: Venezuela celebra su "doble bendición"

Un hombre emitió su voto en un colegio electoral durante las elecciones presidenciales en La Paz el 17 de agosto de 2025. Los bolivianos acuden a las urnas el domingo para unas elecciones marcadas por una profunda crisis económica que ha visto a la izquierda colapsar y a la derecha aspirar a su primer intento de poder en 20 años.
ELECCIONES

Bolivia cierra votaciones de balotaje para elegir a su próximo presidente

Gustavo Petro y el presidente de EEUU, Donald Trump. 
MEDIDAS

Trump anuncia fin de la ayuda financiera a Colombia y acusa a Petro de ser "líder del narcotráfico"

El homenaje a María Corina Machado tuvo lugar en el Museo Americano de la Diáspora Cubana.
LIBERTADES

El Nobel a María Corina puede acelerar la caída de Maduro

El exjugador de MLB Jesús Montero falleció en Valencia tras sufrir un accidente de moto. El exreceptor de los Yankees tenía 35 años
Béisbol

Falleció el exgrandeliga venezolano Jesús Montero tras un accidente de tránsito en Valencia

Te puede interesar

El representante estatal republicano Jeff Holcomb, del distrito 53, en la Cámara. 
RESPIRO FISCAL

Proponen reembolsar $1.000 a propietarios de vivienda en Florida durante cinco años

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Israelíes saludan la llegada de los rehenes liberados por Hamas, tras el acuerdo logrado con la intervención de EEUU.
MUNDO

Analista israelí evalúa acuerdo "que no es de paz, solo una tregua"

Dos santos y mil plegarias: Venezuela celebra su doble bendición video
VATICANO

Dos santos y mil plegarias: Venezuela celebra su "doble bendición"

Fotomontaje del presidente Donald J. Trump y su homólogo chino Xi Jinping.
ANáLISIS

El "efecto Trump" para China y el secuestro de la izquierda radical en el Senado

Ataque de EEUU a una narcolancha del ELN.  
NARCOTRÁFICO

EEUU confirma tres muertos en otro ataque en el Caribe a "narcolancha" que vincula con el ELN