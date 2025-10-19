El colombiano Manuel Turizo presenta nuevo álbum en Valencia

VALENCIA.- El artista colombiano Manuel Turizo aterrizó en La Marina Norte de València para ofrecer un concierto "muy esperado" en el que presentará por primera vez en la ciudad las canciones de su nuevo álbum, 201, publicado en noviembre de 2024.

Tras su "exitoso" paso por el festival Bigsound 2023, celebrado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde presentó su anterior trabajo 2000 dentro de una gira internacional que lo llevó a más de 25 países, Turizo regresa a València convertido en "uno de los artistas más sólidos y versátiles de la música latina actual", ha informado la organización en un comunicado.

'201' es su cuarto álbum de estudio y reúne 12 canciones que fusionan sonidos urbanos con influencias tropicales y ritmos innovadores, al consolidar así una evolución artística marcada por la "experimentación" y la "madurez".

Entre sus colaboraciones destacan Qué Pecao, junto a Kapo; Mamasota, con Yandel; Bahamas, con Saiko; y De Lunes A Lunes, junto a Grupo Frontera. Además, hay nuevas incursiones de estilo, como el vallenato de La ex de mi mmigo, con Elder Dayán Díaz, y la electrónica de Yo no me vuelvo a enamorar, junto a Alok.

El título del disco --201-- rinde homenaje al apartamento donde creció en Montería (Colombia), un "símbolo de sus raíces y del camino que lo ha llevado hasta convertirse en una figura internacional". En este proyecto lo acompañan su hermano Julián Turizo y productores de como Edgar Barrera, Slow Mike y Botlok.

FUENTE: Europa Press