El artista venezolano Simón López estrena dos álbumes

“Es una recopilación muy representativa de los temas clásicos que componen nuestro repertorio habitual”, aseguró López, cuyo trabajo reflejará éxitos monumentales como "New York New York", "The way you look tonight", "Call me Irresponsible", "For once in my life", "The lady is a tramp", "Fly me to the moon", "I got you under my skin", "My way y All of me", entre otros.