Migbelis Castellanos devela el género de su segundo bebé

Migbelis Castellanos asiste a la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena el 13 de noviembre de 2025 en Las Vegas, Nevada.

MIAMI.- La modelo y presentadora venezolana Migbelis Castellanos develó la tarde de este 19 de abril el género de su segundo bebé con Jason Unanue. La exreina de belleza ya había adelantado que sería a través del programa Desiguales donde lo haría público.

Durante la transmisión, Migbelis ofreció a sus compañeras unos cupcakes y solo uno estaría relleno con el color del género.

Fue Karina Banda quien al morder el postre notó que estaba relleno con una mezcla rosa y automáticamente lo mostró a las cámaras y a sus compañeras, quienes celebraron el momento entre saltos y abrazos.

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Banda y Sherlyn González, invitada especial esta semana, lucían atuendos azules pues aunque deseaban que fuese niña, sospechaban que podía ser un varón. Mientras que Adamari López y Amara La Negra se presentaron con outfits color rosa.

Por su parte, quien fue Miss Venezuela 2013 lució un vestido color crema con estampado floral.

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Paralelamente, Migbelis compartió en Instagram un video captado de forma cenital en el que se le puede ver sentada en un jardín junto a su esposo y primogénito Caiden. Los tres llevan gorras que los identifican y la imagen es en blanco y negro hasta que toman un tubo que expulsa el confeti: la imagen cambia y se percibe el color rosa.

"She will be perfect. Dios es bueno. Otoño 2026 / Fall 2026", reza el mensaje que acompaña el audiovisual.

La pieza también expone breves imágenes del momento en el que sus familiares y amigos conocieron el género de la nueva integrante de la familia Unanue Castellanos.