Jorge Celedón anuncia "La Historia Mía", cortometraje sobre su trayectoria

MIAMI.- Se acercan grandes noticias para Jorge Celedón. En un video donde muestra su vida, el cantante de vallenato dejó saber que vienen nuevos proyectos que marcarán su carrera musical.

Uno de los artistas colombianos más importantes, representante del género, Jorge Celedon, reflexiona sobre el camino que ha construido junto a su público a lo largo de su carrera, destacando cómo cada canción ha terminado formando parte de la vida de quienes lo han acompañado durante todos estos años.

A través de su música, continúa escribiendo una historia compartida con sus seguidores y adelanta que pronto habrá grandes noticias relacionadas con este nuevo capítulo de su trayectoria.

En las últimas horas por medio de sus redes sociales ha publicado el tráiler de su próximo documental que lleva por título Historia Mía, un cortometraje que mostrará lo más profundo de su vida y su carrera artística, con canciones emblemáticas que lo han llevado a varios de los más importantes escenarios en el mundo.