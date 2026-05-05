miércoles 6  de  mayo 2026
CINE

Renny Harlin y Gene Simmons sacuden las salas de cine con "Deep Water"

Entrevista al director Renny Harlin y el productor Gene Simmons por el estreno en salas de cine de "Deep Water", un drama lleno de suspenso donde una tragedia cambiará por completo la vida de una decena de pasajeros

Un accidente aéreo y los tiburones aterrorizan al público en&nbsp;Deep Water.&nbsp;

Un accidente aéreo y los tiburones aterrorizan al público en Deep Water. 

Cortesía/ Magenta Light Studio
Diario las Américas | LUIS BOND
Por LUIS BOND

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MIAMI.- Ya está en cartelera Deep Water, la nueva película de Magenta Light Studios. Protagonizada por un elenco multicultural y con actores laureados como Ben Kingsley y Aaron Eckhart, la historia nos transporta a un terrible accidente aéreo que, luego de un amerizaje forzoso, obliga a sus sobrevivientes a enfrentarse a tiburones en el medio del océano. Una situación de vida o muerte que obligará a varios de los pasajeros a transformarse y tomar acciones extremas para ayudar a sus compañeros. Su impecable factura, protagonistas variopintos y mezcla entre drama, suspenso, gore y acción hacen de Deep Water una parada obligada para disfrutar en la gran pantalla.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con el director Renny Harlin (Deep Blue Sea, Die Hard 2, The Strangers) y el productor Gene Simmons (aclamado cantante de la icónica banda de rock Kiss) por el estreno de Deep Water.

La dupla contó cómo se conocieron y qué los llevó a trabajar juntos en este largometraje, los puntos del guión y los personajes que les fascinaron, las complejidades de rodar bajo el agua en diferentes partes del mundo y la pertinencia de una historia como esta por su profunda humanidad más allá de la acción y efectos especiales.

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