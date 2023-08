El concurso "Veo Cómo Cantas" vuelve con nuevos asesores

En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, el grupo reveló cómo ha sido la experiencia y explicó cómo ser parte del proyecto les emociona personal y profesionalmente.

"Estamos emocionados. Ha sido un proyecto divertido, con mucha buena vibra. Estoy emociona de que eso llegue a sus pantallas, que jueguen con nosotros, se identifiquen y hagan sus apuestas, para mí ha sido un año de muchas bendiciones. Esta fue una gran bendición", comentó la actriz Natalia Tellez.

El equipo considera que la química que tienen entre ellos es algo que se trasmite y que incluso los televidentes podrán percibirla, y eso hace que la confianza de los participantes se más sólida. Igualmente, todos esperan que el público pueda disfrutar del trabajo tanto como ellos lo están haciendo.

"Es algo muy lindo y sé que la gente lo va a disfrutar mucho", agregó Erika Buenfil.

Sin embargo, el concurso no solo plantea un reto para los participantes, también para los asesores pues ellos sienten que sus consejos influyen directamente en la percepción del concursante, pese a que este es quien tiene la última palabra.

"Atinarle y hacer que la gente se lleve su dinero es el mayor reto. Siempre tienen un sueño, o algún familiar está enfermito, quieren terminar la escuela o un proyecto de su casa. Entonces quieras o no, nosotros al estar aquí ayudando a esa personas tenemos una responsabilidad. Te sientes contento cuando se llevan el premio, pero te bajoneas cuando no porque se siente feo", manifestó Derbez.

Por su parte, Buenfil destacó que el asesor debe encaminar al concursante para lograr el objetivo, pero ellos también se confunden y pueden dar un consejo errado. "Nosotros no sabemos quiénes cantan y quienes no; pero al final la última palabra la tiene el concursante".

"Nosotros hacemos nuestra parte, y lo mejor que podemos en aconsejarlos y ver quién es el mal cantante que es muy difícil. Pero al final el concursante es el que toma su decisión. Él concursante tiene que seleccionar a quién quiere y aparte corroborarlo de nuevo. Quieras o no, es una decisión de ellos. Y a veces dices: 'chale, que mal que no me hizo caso porque iba a ganar'; pero también cuando resulta al revés dices: 'híjole', señala Derbez.

Natalia Tellez también destaca que cuando todos coinciden en una decisión o uno de los asesores está en desacuerdo con los demás es un momento difícil y de tensión. "Siento frio cuando todos decimos: 'ese sí o ese no'. Es la labor del público también. Hay un momento que el público del foro puede votar, pero creo que parte del juego es que las personas en su casa también se sientan asesores".

Sobre las expectativas de los televidentes, los asesores reconocen que es difícil saber si el público se sentirá a gusto, pero insisten en que el proyecto está hecho con cariño y confían en que se divertirán.

"Les va a encantar y se van a divertir", concluyó Derbez.