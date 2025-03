El filme "Peter Pan: pesadilla en la tierra de Nunca Jamás" llega a Venezuela

CARACAS.- Cuando un espectador conoce la versión conmovedora y amable de un filme quizá una nueva propuesta puede preocuparlo porque cree que le van a echar a perder la historia. No obstante, quizás no es tan obvio para algunos que, por ejemplo, clásicos renombrados de Disney son versiones de los cuentos originales de los Hermanos Grimm. Y estos, en su versión original, no son siempre tan tiernos como la industria del ratón los retrató en la gran pantalla.