El Indio Solari, leyenda del rock argentino, muere en Buenos Aires a los 77 años

El rockero argentino Carlos "Indio" Solari falleció el 5 de junio de 2026 a los 77 años, según un informe policial obtenido por la AFP. Fue uno de los artistas más influyentes de Argentina en los últimos 40 años.

BUENOS AIRES.- Carlos Alberto 'Indio' Solari, uno de los artistas de rock más influyentes de Argentina en las últimas décadas, murió este viernes a los 77 años, según un parte policial al que accedió la AFP.

El cantante, vocalista de la legendaria banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, activa entre la década de 1970 y 2001, sufría la enfermedad de Parkinson al menos desde 2016.

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Medios locales indican que murió el viernes de madrugada en su residencia de Parque Leloir, unos 33 km al oeste de Buenos Aires. El parte policial señala que Solari tenía Parkinson y que "nada indica o señala otra causa de muerte".

Solari llegó a convocar a cientos de miles de fanáticos en sus conciertos tanto líder y cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, como de su banda solista, Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, activa desde 2004.

Debido a la masividad de sus conciertos, algunos se vieron desbordados y terminaron en tragedias, como la de 2017 en Olavarría, unos 350 km al suroeste de Buenos Aires, donde una avalancha humana durante el espectáculo dejó dos muertos y 12 personas internadas.

"Profundo fenómeno social"

Tras el anuncio de la muerte, las reacciones fueron inmediatas. El guitarrista Eduardo 'Skai' Beilinson, que acompañó a Solari con la guitarra en Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, lo despidió en Instagram.

"Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje, mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste", dijo Beilinson.

En la política Solari también cosechó simpatías por sus letras cargadas de crítica social. "Su compromiso humano, su dignidad como músico independiente y el profundo fenómeno social y cultural que Los Redonditos de Ricota generaron merecen ser recordados", lo recordó en X el expresidente de centroizquierda Alberto Fernández (2019-2023).

Con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota lanzó diez discos y su icónica canción JiJiJi donde se producía el pogo más grande del mundo, según lo denominaron los fanáticos y el mismo Solari.

Con su grupo solista, Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, produjo cinco discos entre 2004 y 2018.

Las letras del cantante están atravesadas de contenido político y social, con críticas hacia el consumismo, el capitalismo y la represión estatal, aunque también abundan las canciones de amor plagadas de metáforas.

Muchas de las canciones de Solari son consideradas himnos en Argentina.

FUENTE: AFP