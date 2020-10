El legendario Sean Connery: cinco décadas de cine

- 1956: "Los criminales de Londres", de Montgomery Tully.

- 1957: "Al borde del volcán", de Terence Young, con Martine Carol.

- 1957: "Tren del infierno", de Cy Enfield.

- 1957: "Lloro mi amor" de Lewis Allen, con Lana Turner.

- 1959: "Darby O'Gill and the Little People", de Robert Stevenson.

- 1959: "La gran aventura de Tarzán", de John Guillermin.

- 1961: "La investigación misteriosa", de John Lemont.

- 1961: "Dos comandos", de Cyril Frankel.

- 1962: "Agente 007 contra el Dr. No" de Terence Young, con Ursula Andress.

- 1962: "El día más largo" de Ken Annakin, Andrew Morton y Bernhard Wicky con John Wayne, Robert Mitchum, Henry Fonda.

- 1963: "Desde Rusia con amor", de Terence Young.

- 1964: "La mujer de paja" de Basil Dearden, con Gina Lollobrigida.

- 1964: "Marnie" de Alfred Hitchcock, con Tippi Hedren.

- 1964: "James Bond contra Goldfinger" de Guy Hamilton, con Honor Blackman.

- 1965: "La colina" de Sidney Lumet.

- 1965: "Operación Trueno" de Terence Young, con Claudine Auger.

- 1966: "Sublime locura", de Irvin Kershner, con Joanne Woodward y Jean Seberg.

- 1967: "Solo se vive dos veces" de Lewis Gilbert, con Donald Pleasence.

- 1968: "Shalako" de Edward Dmytryk, con Brigitte Bardot.

- 1969: "Traidor por encargo" de Martin Ritt.

- 1969: "La tienda roja" de Mikhail Kalatosov, con Peter Finch y Claudia Cardinale

- 1971: "Los diamantes son eternos" de Guy Hamilton, con Jill St John.

- 1971: "El gang Anderson", de Sidney Lumet.

- 1972: "La ofensa" de Sidney Lumet.

- 1973: "Zardoz" de John Boorman, con Charlotte Rampling.

- 1974: "Un hombre ve rojo" de Casper Wrede.

- 1974: "Asesinato en el Orient Express" de Sidney Lumet con Albert Finney, Ingrid Bergman, Lauren Bacall.

- 1975: "El hombre que quiso ser rey" de John Huston, con Michael Caine.

- 1975: "El león y el viento" de John Milius, con Candice Bergen.

- 1976: "La rosa y la flecha" de Richard Lester, con Audrey Hepburn y Robert Shaw.

- 1977: "Un puente demasiado lejano" de Richard Attenborough, con Dirk Bogarde, Michael Caine y Robert Redford.

- 1978: "El primer gran asalto al tren" de Michael Crichton, con Donald Sutherland y Lesley Anne Down.

- 1979: "Meteoro" de Ronald Neame, con Natalie Wood y Karl Malden.

- 1981: "Bandidos del tiempo" de Terry Gilliam, con John Cleese.

- 1982: "Asesinatos en directo" de Richard Brooks, con Robert Conrad.

- 1982: "Cinco días, un verano" de Fred Zinneman, con Lambert Wilson.

- 1983: "Nunca digas nunca jamás" de Irvin Kershner, con Kim Basinger y Barbara Carrera.

- 1984: "Sword of the valiant" de Stephen Weeks.

- 1985: "Highlander/Los inmortales" de Russell Mulcahy, con Christophe Lambert.

- 1986: "El nombre de la rosa" de Jean Jacques Annaud, con Christian Slater y Michael Lonsdale.

- 1987: "Los Intocables de Eliot Ness" de Brian de Palma, con Kevin Costner y Robert de Niro.

- 1988: "Presidio" de Peter Hyams, con Meg Ryan y Mark Harmon.

- 1989: "Indiana Jones y la última cruzada" de Steven Spielberg, con Harrison Ford.

- 1989: "Negocios de familia" de Sidney Lumet, con Dustin Hoffman y Matthew Broderick.

- 1990: "La caza del Octubre rojo" de John McTiernan, con Alec Baldwin y Scott Glenn.

- 1990: "La casa Rusia" de Fred Schepisi, con Michelle Pfeiffer y Roy Scheider.

- 1991: "Highlander II/ Los inmortales II: el regreso" de Russell Mulcahy, con Christophe Lambert.

- 1991: "Robin Hood: príncipe de los ladrones" de Kevin Reynolds, con Kevin Costner y Morgan Freeman.

- 1992: "Medecine man" de John McTiernan.

- 1993: "Sol naciente" de Philip Kaufman, con Hervey Keitel y Wesley Snipes.

- 1994: "Un buen hombre en África" de Bruce Beresford.

- 1994: "El primer caballero" de Jerry Zucker con Richard Gere y Julia Ormond.

- 1995: "La roca" de Michael Bay, con Nicholas Cage y Ed Harris.

- 1998: "Sombrero melón y botas de cuero" de Jeremiah Chechik, con Ralph Fiennes y Uma Thurman.

- 1999: "La trampa" de Jon Amiel, con Catehrine Zeta Jones.

- 1999: "Jugando con el corazón" de Willard Carroll con Gena Rowlands y Dennis Quaid.

- 2000: "Descubriendo a Forrester" de Gus van Sant.

- 2003: "La liga extraordinaria" de Stephen Norrington.

"Hombre vivo más sexy"

Sean Connery-AFP.jpg En esta foto de archivo tomada el 5 de septiembre de 1981, el actor británico Sean Connery (derecha) y su esposa Micheline Roquebrune (2R), Jean-Pierre Cassel (2L) y su esposa Anne Cassel (izquierda) posan durante el 7° Festival de Cine Americano de Deauville. AFP/Mychele Daniau

Convertido en una estrella internacional, Sean Connery rodó con los más grandes de Hollywood. En 1989, cuando tenía 59 años, la revista People lo distinguió como El hombre vivo más sexy y, 10 años después, como el más atractivo del siglo XX.

Sean Connery pasó a interpretar con frecuencia el papel de padre espiritual, como en "Highlander" (1985), "El nombre de la rosa" (1986) o "Indiana Jones y la última cruzada" (1989). Por "Los intocables de Elliot Ness" (1987) recibió el Óscar al mejor actor secundario y el título de peor acento de todos los tiempos en el cine.

La popularidad de Sean Connery nunca decayó y en 2013, cuando ya llevaba 10 años retirado tras 64 películas, fue elegido el actor británico favorito de los estadounidenses.

Creen algunos que su combate por la autonomía de su Escocia natal retrasó hasta el 2000 la concesión de un título nobiliario por la reina Isabel II.

Sir Sean Connery vivió en exilio entre el sur de España, Estados Unidos y las Bahamas y dijo que solo volvería a Escocia cuando fuera independiente.

En los últimos años, Sean Connery limitó mucho sus apariciones públicas, viviendo sobre todo en Nueva York con su segunda esposa, la francesa Micheline Roquebrune, a la que conoció jugando al golf y con la que se casó en 1975.

"Como ella no hablaba inglés y yo no hablaba francés, había pocas posibilidades de que tuviéramos discusiones estúpidas. Por eso nos casamos tan rápido", declaró Sean Connery, que antes estuvo casado con la actriz australiana Diane Cilento, con la que tuvo un hijo, Jason, en 1963.

Los primeros rumores sobre la muerte de Sean Connery habían aparecido en 1993 en medios australianos y japoneses. Finalmente, esta vez sí ha muerto. Después de todo, como decía Bond, "Solo se vive dos veces".