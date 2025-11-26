miércoles 26  de  noviembre 2025
ARTES VISUALES

Informe de 2018 advirtió riesgo de robo al Louvre a través del balcón

La auditoría de seguridad advirtió con precisión de la posibilidad de acceder al balcón por el que se ejecutó el robo de las piezas con un montacargas

Una persona se encuentra detrás de la ventana por donde entraron los ladrones que robaron ocho valiosas joyas reales del Museo del Louvre, en París, el 20 de octubre de 2025.

Una persona se encuentra detrás de la ventana por donde entraron los ladrones que robaron ocho valiosas joyas reales del Museo del Louvre, en París, el 20 de octubre de 2025.

AFP/Julien Da Rosa
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS.- Un informe de seguridad indicó ya en 2018 la posibilidad de acceder con un montacargas al balcón del Louvre por el que entraron los ladrones en el espectacular robo de joyas del 19 de octubre, según la prensa francesa.

La auditoría de seguridad, realizada ese año por la casa de alta joyería Van Cleef & Arpels para el museo, advirtió con precisión de la posibilidad de acceder a ese balcón, perteneciente a la galería de Apolo, según informó el diario Le Monde el martes por la noche.

"En el documento de 2018, dos páginas y tres esquemas visuales tratan específicamente del balcón que da a la galería de Apolo y sus autores insisten, en su texto, en la ventana que da al muelle François-Mitterrand, que califican como uno de los mayores puntos vulnerables del establecimiento", escribe el rotativo.

El informe menciona el acceso a la barandilla desde el suelo. Para ilustrar sus temores, los expertos de Van Cleef & Arpels incluso mencionan, en un documento visual, la hipótesis del uso de una cesta elevadora por parte de los delincuentes, según el diario.

Desconocimiento

La dirección del famoso museo aseguró a Le Monde que sólo conoció la existencia de este informe después del robo.

La actual dirección, encabezada por Laurence des Cars desde 2021, aseguró al diario que estos documentos, encargados por el anterior equipo liderado por Jean-Luc Martinez, no fueron comunicados en el momento de la transmisión de los puestos.

El informe también precisó, con imágenes, que las cámaras de vigilancia cerca del balcón no cubrían totalmente este acceso, según el diario.

Algunos de los detalles de este estudio corresponden al modo operativo que utilizó el comando aquel día: con un montacargas consiguieron acceder al balcón de la galería de Apolo y, con una sierra radial, rompieron la ventana y entraron al espacio para llevarse ocho joyas de la Corona de Francia.

Las piezas, de un valor estimado de unos 100 millones de dólares, siguen sin aparecer.

Más de un mes después del espectacular robo, dos hombres y dos mujeres fueron detenidos en el marco de la investigación, a los que se suman las cuatro personas ya imputadas en este caso, informó el martes la fiscalía.

FUENTE: AFP

