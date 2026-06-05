El Louvre explora la escultura española del s.XVII con obras de Valladolid

Un peatón toma una fotografía de la Pirámide del Louvre, diseñada por el arquitecto chino-estadounidense Ieoh Ming Pei, con el Museo del Louvre al fondo, mientras los visitantes hacen fila para ingresar, en París, el 22 de octubre de 2025.

PARÍS.- El Louvre propondrá en otoño próximo un viaje por la escultura española del siglo XVII, a través de 23 obras del Museo Nacional de Escultura de Valladolid que compondrán la muestra temporal Sculpter la couleur (Esculpir el color) y que se podrán visitar al mismo tiempo que una gran exposición monográfica sobre Francisco de Zurbarán.

"Permitirá descubrir en qué consiste este arte tan característico de la España del siglo XVII", anticipó este viernes el prestigioso museo parisino en un comunicado.

La muestra es fruto de una colaboración exclusiva entre la institución francesa y el Museo Nacional de Escultura de Valladolid y estará abierta del 7 de octubre al 25 de enero de 2027.

Exposición

Comisariada por Valérie Carpentier-Vanhaberbeke, conservadora jefe del departamento de Escultura del Louvre, y por Alejandro Nuevo Gómez, director de la institución vallisoletana, Sculpter la couleur se desplegará en el Hall Napoleón.

En ese mismo espacio se ubicará también la monográfica sobre Zurbarán, que ha sido expuesta ya en Londres y que será la principal muestra temporal que propondrá la pinacoteca más visitada del mundo en la próxima temporada otoño-invierno.

La escenografía en paralelo propiciará, mediante juegos de perspectivas, un diálogo entre las esculturas y las obras del considerado como uno de los grandes genios de la pintura española del siglo XVII, junto a Diego Velázquez y Bartolomé Esteban Murillo.

En cuanto a la exposición monográfica de Zurbarán, que tendrá similares fechas de apertura y cierre, se trata de un proyecto conjunto de la National Gallery de Londres, del Louvre y del Art Institute de Chicago (EE.UU.), que tras París será su próxima parada.

"Aunque en un principio se le consideró un seguidor de Caravaggio marcado por el ascetismo monástico, a lo largo del siglo XX se le fue reconociendo progresivamente como un colorista prodigioso y celebrado por su estilo muy personal, que combina la simplificación de los volúmenes con un naturalismo impactante", detalló el Louvre sobre Zurbarán (1598-1664) en su comunicado.

FUENTE: EFE