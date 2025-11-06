jueves 6  de  noviembre 2025
JUSTICIA

Tribunal francés critica al Louvre por no invertir en seguridad

En un informe, la corte advierte que pese a los abundantes recursos, el museo priorizó numerosos proyectos dejando a un lado la seguridad

Agentes de la policía francesa se encuentran frente al Museo del Louvre tras un robo en París el 19 de octubre de 2025. &nbsp;

Agentes de la policía francesa se encuentran frente al Museo del Louvre tras un robo en París el 19 de octubre de 2025.

 

AFP/Dimitar Dilkoff

PARÍS.- El Louvre optó por "operaciones visibles y atractivas" en lugar de invertir en seguridad, advirtió el Tribunal de Cuentas francés en un informe presentado el jueves, casi tres semanas después del espectacular robo de joyas en el famoso museo.

La pinacoteca "privilegió las operaciones visibles y atractivas en detrimento del mantenimiento y la renovación de los edificios y de las instalaciones técnicas, especialmente de seguridad", indica este informe sobre la gestión del museo entre 2018 y 2024.

Las inversiones eran "no obstante indispensables para garantizar el funcionamiento perenne de la institución", advierten los miembros del tribunal.

El documento, previsto desde hacía tiempo y del que ya se filtraron algunas informaciones, era muy esperado desde el hurto de las joyas imperiales en el museo más visitado del mundo, ocurrido el 19 de octubre.

Ese día, cuatro individuos estacionaron un montacargas bajo uno de los balcones del establecimiento, dos de ellos subieron a él y con una sierra radial entraron en la galería de Apolo a través de una ventana.

En cuestión de minutos, los ladrones robaron ocho joyas, entre ellas una diadema de perlas de la emperatriz Eugenia y un conjunto de collar y pendientes de zafiros de la reina María Amelia, por un valor estimado global de más de 100 millones de dólares.

Por el momento, cuatro personas, tres de ellas sospechosas de haber participado directamente en el atraco, han sido inculpadas y encarceladas. Las joyas siguen sin aparecer.

"El robo de las joyas de la Corona es, sin duda, una señal de alarma atronadora sobre el ritmo muy insuficiente" de renovación de los equipos de seguridad del museo, dijo el jueves el presidente del Tribunal de Cuentas, Pierre Moscovici.

"Falta de jerarquización"

En su informe, la corte advierte que "pese a sus abundantes recursos, el museo, debido a la falta de jerarquización de sus numerosos proyectos, se enfrenta a un muro de inversiones que no está en condiciones de financiar".

Entre 2018 y 2024, el Louvre "movilizó 26,7 millones de euros para la realización de obras de mantenimiento y adecuación a la normativa y 59,5 millones de euros para la realización de obras de restauración del palacio en tanto que monumento histórico", frente a "los 105,4 millones de euros de sus propios recursos para la adquisición de obras y los 63,5 millones de euros destinados a la renovación de las instalaciones museográficas", precisa el documento.

La corte insiste en "un retraso considerable en el ritmo de las inversiones" frente una "degradación acelerada" del museo, que recibió a nueve millones de visitantes en 2024, 80% de ellos extranjeros.

En su respuesta al informe, la ministra de Cultura, Rachida Dati, afirmó "sumarse" a la constatación sobre "la urgencia de las obras a nivel técnico". Pero dijo que no comparte "integralmente" su parecer sobre la política de adquisiciones del museo, una iniciativa que contribuye al "enriquecimiento de las colecciones nacionales".

La dirección del Louvre indicó por su lado que acepta "la mayoría de las recomendaciones" formuladas por el Tribunal de Cuentas, pero estimó que su estudio "desconocía" varias de sus acciones en el ámbito de la seguridad.

"La gestión del museo más grande y más visitado del mundo sólo puede ser objeto de un juicio equilibrado si se basa en el largo plazo", dijo la dirección de la pinacoteca, que también lamentó que el documento detalle con precisión el número de cámaras de vigilancia existentes en sus salas.

La presidenta del museo, Laurence des Cars, había reconocido días después del robo que el sistema de videovigilancia exterior es "muy insuficiente".

El Tribunal de Cuentas también revisó al alza el gran proyecto de renovación del museo, presentado en enero por el presidente francés, Emmanuel Macron: del monto inicial de entre 700 y 800 millones de euros (800 y 920 millones de dólares) a 1.150 millones de euros (1.320 millones de dólares).

Según la corte, sigue siendo una cifra "baja" teniendo en cuenta las necesidades de renovación del establecimiento.

Esta previsto que el viernes se reúna, con carácter "de urgencia", el consejo de administración del Louvre.

FUENTE: AFP

