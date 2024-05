El #MeToo del cine francés irrumpe en el Festival de Cannes

Pero la ola francesa del #MeToo amenazaba con opacar el inicio del certamen.

La presencia de la nueva heroína del movimiento en Francia, la actriz Judith Godrèche, que denunció por violación a dos cineastas que supuestamente abusaron de ella en su adolescencia, atrae todas las miradas.

En la Croisette hay rumores en torno a una supuesta lista de nombres de estrellas del cine francés que podrían verse acusados en público.

#MeToo francés

Godrèche, que presentará un cortometraje rodado tras recibir centenares de testimonios de presuntas víctimas en el último año, aseguró en la red X que ella no tiene intención de divulgar ninguna lista.

Pero la revista Elle publicó una investigación en torno al testimonio de nueve mujeres, que de forma anónima acusaron a un prestigioso productor, Alain Sarde, con 72 años en la actualidad.

Durante décadas Sarde habría utilizado de su poder para violar o agredir sexualmente a jóvenes aspirantes del cine francés, según esos testimonio, refutados por la abogada del productor.

Sarde es un nombre prestigioso en el cine francés, productor de unas 200 películas, recuerda el artículo de Elle.

"No hay rumores que provengan del festival", aseguró por su parte el delegado general del certamen, Thierry Frémaux, en un encuentro con la prensa.

También se cierne sobre el festival una posible huelga convocada por una pequeña asociación de trabajadores de festivales culturales en Francia.

Ese grupo se ha movilizado ante los cambios en el sistema de protección social que beneficia a los trabajadores temporales del sector, y que entran en vigor en julio.

El Festival de Cannes se ha manifestado abierto a un "diálogo" sobre el conflicto, que en realidad supera sus competencias.

La huida del director iraní Mohammad Rasoulof

Además de las reivindicaciones, Cannes podría verse involucrado este año en una polémica política.

Uno de sus concursantes a la Palma de Oro, el iraní Mohammad Rasoulof, en liza con The seeds of the sacred fig, salió clandestinamente de su país, donde fue condenado la semana pasada a una pena de cinco años de cárcel.

Hostigado durante años por el régimen, Rasoulof reveló en un video que había cruzado la frontera.

"Confirmo que Mohammad Rasoulof partió de Irán y participará en el Festival de Cannes", afirmó a AFP su abogado Babk Paknia.

La megalomanía de Coppola

El certamen arranca el martes con una película francesa de Quentin Dupieux, un celebrado autor de comedias, y la entrega de una Palma de Oro honorífica para la actriz estadounidense Meryl Streep.

A partir de ahí el certamen presentará un largo desfile de estrellas y esperadas películas, tanto dentro como fuera de la competición por la Palma.

A sus 85 años, Coppola llega como aspirante a su tercer galardón en Cannes, con Megalópolis, una película sobre un arquitecto soñador y ambicioso (Adam Drive), símbolo de su propia desmesura a la hora de hacer cine: un presupuesto de al menos 120 millones de dólares, para el cual tuvo que empeñar parte de sus propiedades.

Otros nombres de esa generación de cineastas, conocida como Nuevo Hollywood, son Paul Schrader, que triunfó con American Gigolo y que regresa a Cannes con Oh, Canadá, de nuevo con Richard Gere.

El creador de La guerra de las galaxias, George Lucas, también será homenajeado.

Y otro cineasta de su generación, George Miller, el padre de Mad Max, presenta fuera de competición Furiosa, un capítulo más de la saga, con la estrella Anya Taylor-Joy.

Otras propuestas

La competición tiene también propuestas más innovadoras, como la francesa Agathe Riedinger, que llega con su primer largometraje bajo el brazo: Diamant Brut.

El francés Jacques Audiard presenta una comedia musical ambientada en México, con Selena Gómez en el reparto, sobre un capo narcotraficante que quiere cambiar de sexo.

El único representante iberoamericano en la competición es el brasileño Karim Ainouz (Firebrand), que presenta Motel Destino.

Cannes recibirá también la llama olímpica, el día 21 de mayo, camino a París para los Juegos Olímpicos, en medio de un gran dispositivo de seguridad.

