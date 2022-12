El musical "Mouse King" está listo para regresar a Miami

MIAMI.- Aclamado como un espectáculo familiar, el deslumbrante musical Mouse King está listo para hacer su novena presentación navideña consecutiva en The Mande lstam Theatre. Concebido por el veterano de Sesame Street y Jim Henson Company, Noel MacNeal, y el galardonado cantautor y prolífico compositor de teatro musical infantil Jim Camacho. MOUSE KING es un fascinante musical que reinventa la famosa historia de El cascanueces contada por los adversarios del cascanueces, los ratones.

James Wojtal, maestro titiritero que construyó los títeres para el Rey de los ratones, actuará en el espectáculo. Wojtal ha sidoinvitado multiples veces a Saturday Night Live y Last Week Tonight con John Oliver. También actuará con Wojtal el titiritero veterano, Jonathan Carlucci, quien ha sido miembro del elenco de varias producciones de Sesame Street. Ambos tienen su sede en la ciudad de Nueva York. Agregue un gran conjunto de talentosos niños actores de Miami al espectáculo y tendrá una producción deslumbrante que promete brindar una mirada creativa a un clásico navideño venerado durante mucho tiempo.

"Desde que Noel y yo escribimos el programa hace 10 años, ha cobrado vida propia y se ha convertido en una tradición navideña para niños y familias en el sur de la Florida", dice Camacho, quien también escribió los musicales Fools Paradise, que disfrutó de una presentación off-Broadway, TheCaviesIslanders and the Troll, y TheGuru of Gir, entre otros.

Las entradas para Mouse King están disponibles para su compra en MouseKingTickets.comy la banda sonora está disponible en MouseKingMusic.com.

Sobre Jim Camacho

Como co-fundador (con su hermano John) de la legendaria banda de Miami TheGoods, Camacho atrajo primero la atención nacional a través de una serie de álbumes que permitieron a la banda trabajar con el legendario productor Tom Dowd, compartiendo escenarios con Pearl Jam, TheSmithereens, Cracker y Matthew Sweet, y cosechando una gran cantidad de elogios en el proceso.

Desde entonces, Camacho ha disfrutado de una prolífica carrera en solitario que incluye varios álbumes y EP memorables. Además, su música apareció en películas, documentales y bandas sonoras de televisión, y actuaciones en vivo de alto perfil que lo han llevado a numerosos lugares musicales prestigiosos, incluido el Hotel Mirage en Las Vegas, el Radio City Music Hall de Nueva York y el Teatro Kodak en Los Ángeles. Ha tocado en la Costa Oeste y el Reino Unido y también ha tenido la distinción de hacer giras con Alicia Keys, John Legend, Linda Perhacs y ZaschaMoktan.

Camacho también ha dejado su huella en el mundo teatral con producciones originales bien recibidas como Fools' Paradise, Guru, Mouse King, TheCavieIslanders and the Troll, Mickey Herman Savesthe $#&@ World y, más recientemente, DiggingForBones, todos musicales aclamados por la crítica, muchos de los cuales lo encontraron dirigiendo y escribiendo el texto, la música y las letras.

De hecho, la destreza prolífica de Camacho se extiende a destacar también a otros artistas. Su serie de YouTube Adventures in Songwriting iniciada en 2019, lo encuentra trabajando con una serie de invitados especiales y luego escribiendo una canción en conjunto dentro del marco de tiempo de 30 minutos del programa. Las canciones fueron lanzadas como un EP que incluía colaboraciones entre Camacho y talentos seminales del sur de Florida como Fernando Perdomo, Charlie Pickett, Elsten Torres, Rob Elba y las bandas Ex–Norwegian y DeafPoets. Howard Cohen del Miami Herald, describió el programa de lanzamiento especial como “muy divertido y un testimonio del poder de la composición inspirada”.

Jim grabó recientemente la canción de Badfinger, Knocking Down Our Home, que se incluirá en el próximo álbum tributo de Y&T Records al fundador y vocalista principal de Badfinger, Pete Ham. Además, Jim actualmente se está preparando para la novena temporada de Mouse King, la producción musical navideña para niños que co-creó con el notable Noel MacNeal de Sesame Street y Jim Henson Company. Este espectáculo una vez más está programado para ejecutarse en diciembre en TheMandelshamTheatre en South Miami. Próximamente habrá más información sobre ambos proyectos.

FUENTE: REDACCIÓN