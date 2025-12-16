El músico Nimaca reescribe la estética del reguetón global

MIAMI.- A sus 25 años, el músico y productor Nicolás Martínez, conocido como Nimaca, se ha convertido en una de las mentes creativas más influyentes de la nueva ola de productores latinos. Miembro del colectivo The Ozakis junto a Cuzzaid y Frankking, se ha consolidado como una figura clave en la construcción del sonido urbano contemporáneo, firmando créditos con artistas como Bad Bunny, Eladio Carrión, Feid, Quevedo, Pitbull, Noriel, De La Ghetto y CNCO, entre otros.

Detrás de su ascenso vertiginoso hay una historia de disciplina, visión y una búsqueda incansable por encontrar un sello propio y un sonido capaz de reconocerse desde el primer compás. Lo que empezó como el sueño de un niño que quería ser DJ, inspirado por David Guetta, se convirtió en una carrera internacional que hoy inspira a una generación emergente de productores en Colombia y más allá.

Primeros pasos

El primer contacto de Nimaca con la música fue casi accidental. A los once años, al ver por primera vez a un DJ en vivo, entendió que quería dedicarse a crear mundos sonoros. Comenzó estudiando DJ y, poco después, producción musical. Su formación fue híbrida: técnica, disciplinada y empírica a la vez. Pasaba tardes enteras estudiando en casa, practicando en Ableton Live y consumiendo tutoriales, complementando todo con formación formal en instituciones especializadas.

Esa combinación, educación estructurada junto con autoexploración radicales, según él, lo que hoy le permite tener un entendimiento profundo de la arquitectura musical, una ventaja que no es común entre la mayoría de productores emergentes.

Aunque desde 2019 ya trabajaba profesionalmente, primero con Los Brokix junto a Argüello, hubo un suceso que cambió su vida para siempre: un mensaje a las tres de la mañana.

Tras subir un TikTok mostrando un fragmento de su trabajo, recibió un inbox directo de Feid pidiéndole música.

El mensaje lo sorprendió mientras estaba con amigos en un estudio ayudando a otros productores jóvenes. El impacto fue inmediato: "Entré al perfil, vi la foto verde, y pensé: no puede ser. Se me aceleró todo. No recuerdo qué dijeron mis amigos, pero la felicidad era indescriptible".

Ese contacto abrió una puerta que jamás volvió a cerrarse: en cuestión de semanas estaba en Medellín trabajando con el equipo creativo del Ferxxo y, meses después, su nombre ya circulaba en estudios de alto perfil.

Salto a la élite del reggaetón

Uno de los hitos más importantes llegó cuando Bad Bunny seleccionó Veldá, una canción creada por The Ozakis, para su álbum Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana, proyecto reconocido con dos Latin Grammys y pieza decisiva en la música urbana global.

La historia detrás de la canción demuestra el nivel de exigencia y visión del trío: Nimaca creó la primera versión de la pista en diciembre de 2023, y luego se la envió a Cuzzaid y Frankking, quienes la reestructuraron trabajando desde España.

La canción viajó, se transformó y se pulió durante un año entero hasta que finalmente fue seleccionada para el álbum. Para Nimaca, escuchar por primera vez su beat acompañado por la voz de Bad Bunny fue: “el momento en el que todo cobró sentido”.

Ese mismo periodo consolidó también su presencia en proyectos de alto impacto, incluyendo tres canciones en Don KBRN de Eladio Carrión (El reggaetón del disco, Özil y Romeo y Julieta) y la colaboración Duro con Quevedo, que fortaleció su llegada al mercado europeo.

The Ozakis: tres mentes, un solo lenguaje

Lo que empezó como una conexión entre dos productores bogotanos que se conocieron por internet terminó convirtiéndose en The Ozakis, uno de los colectivos creativos más disruptivos de la música latina actual. Formado oficialmente en 2023, el trío reúne tres universos distintos: Nimaca, desde Bogotá, con su visión obsesiva por el color y la arquitectura del sonido; Cuzzaid, también bogotano, con quien comparte una química artística que nació incluso antes de conocerse en persona; y Frankking, productor británico cuya sensibilidad encaja de forma natural en el ADN del reggaetón.

Juntos se han convertido en una referencia para las nuevas generaciones, demostrando que el talento colombiano puede abrir camino propio sin replicar modelos externos.

"Queremos que los productores también tengan estatus, que se sientan cool, que tengan una identidad. Como los Neptunes en su momento. Como todos esos que cambiaron la percepción del rol creativo".

Aunque Nimaca considera a Bogotá su hogar y el lugar donde siempre vuelve a crear, Medellín ha sido para él un maestro. "Bogotá es casa. Medellín es experiencia. Medellín te enfrenta a un nivel de exigencia que te obliga a crecer".

Para Nimaca, el aporte más valioso que puede traer a la música latina es genuinidad. No replicar fórmulas, no perseguir tendencias, sino crear desde lo que verdaderamente lo representa: “Lo que yo quiero es que si alguien canta algo nuestro, sea porque escuchó un color que nunca había oído. No me interesa hacer música para sonar igual a otros, sino para abrir caminos nuevos".

Ese enfoque lo ha llevado a explorar electrónica, salsa, merengue y fusiones alternativas, siempre desde una identidad sonora reconocible.

El 2025 será un año decisivo para Nimaca y The Ozakis ya que continúan las sesiones con figuras de élite tanto de la escena latina como de Estados Unidos. Además, el colectivo prepara nueva música, incluido un EP en colaboración con Moncas, artista y compositor de San Andrés, mientras continúan las sesiones con figuras de élite tanto de la escena latina como de Estados Unidos. No descarta futuras colaboraciones con Feid, Bad Bunny y otros artistas de alcance global, además de participar en la temporada de los Grammy estadounidenses en febrero.

Su trayectoria deja claro que no se trata solo de un productor más: Nimaca es parte de una nueva generación que no teme romper estructuras, redefinir el rol del productor y expandir la estética sonora latina hacia territorios inesperados.