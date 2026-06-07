El Salvador: volcanes, historia y una transformación que impulsa el turismo

Las pupusas, un plato emblemático de la gastronomía salvadoreña.

Playa El Tunco. la preferida por los amantes del surf.

Lago Verde, una zona recuperada para el turismo en la Ruta de las Flores.

El Lago de Coatepeque se observa desde una piscina, un sitio ideal para el descanso alrededor de un antiguo cráter.

El Salvador se está posicionando como uno de los destinos emergentes más atractivos de Centroamérica. Sus bellezas naturales, la mejora en los indicadores de seguridad y los precios accesibles han despertado la curiosidad de viajeros de distintas partes del mundo.

Conocido cariñosamente como el Pulgarcito de América, el país ofrece una amplia gama de experiencias para quienes disfrutan de la aventura, la naturaleza, la gastronomía y la historia. Sin embargo, su mayor atractivo sigue siendo la calidez de su gente.

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Para una escapada de cuatro días, existen múltiples alternativas que permiten descubrir una nación que vive una profunda transformación.

San Salvador: historia y renovación urbana

La capital muestra una renovación que resulta evidente para cualquier visitante. El centro histórico se ha convertido en un punto de encuentro para residentes y turistas que buscan conocer la historia del país y disfrutar de sus espacios públicos recuperados.

Zonas que durante años estuvieron marcadas por la presencia de grupos criminales hoy reciben a familias, emprendedores y visitantes en un ambiente completamente distinto.

Uno de los puntos obligados es la Catedral Metropolitana, donde se encuentra la cripta que resguarda los restos de San Óscar Arnulfo Romero, canonizado por el papa Francisco en 2018. Sus restos descansan en un mausoleo de bronce ubicado debajo del altar principal.

Justo frente a la catedral se levanta la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), un moderno espacio cultural que promueve la lectura, el estudio y el entretenimiento las 24 horas del día, con acceso gratuito para el público.

Durante las noches, el centro cobra una energía especial. Es común ver a grupos de personas bailando, conversando o disfrutando de actividades culturales mientras continúan los trabajos de expansión y revitalización de la zona.

El volcán de Santa Ana

El Salvador es conocido como la tierra de los volcanes y uno de los más visitados es el volcán de Santa Ana, también llamado Ilamatepec, que con 2.381 metros sobre el nivel del mar es el más alto del país.

Su principal atractivo es la posibilidad de ascender hasta el borde del cráter, donde una laguna de color turquesa sorprende a los visitantes. Aunque la caminata requiere un esfuerzo físico considerable y presenta una dificultad moderada-alta, las vistas panorámicas recompensan cada paso.

Desde la cima es posible observar el lago de Coatepeque y gran parte de la cadena volcánica salvadoreña.

Esa noche nos hospedamos nuevamente en un hotel Cardedeu, esta vez frente al Lago Coatepeque, considerado uno de los tesoros naturales más importantes del país.

La Ruta de las Flores

La Ruta de las Flores es otra de las experiencias imperdibles para quienes visitan el occidente del país.

Entre los lugares destacados se encuentra la Laguna Verde, un espejo de agua rodeado de montañas que transmite tranquilidad y permite desconectarse del ritmo acelerado de la ciudad.

La ruta también incluye paradas en cafeterías locales como Café Entre Nubes, donde los visitantes pueden degustar algunos de los mejores cafés producidos en El Salvador mientras disfrutan de impresionantes vistas entre cafetales y neblina.

Los costos de hospedaje en esta zona pueden comenzar alrededor de los 40 dólares por noche, dependiendo de la temporada y del tipo de alojamiento.

La jornada podría culminar en Ataco, uno de los pueblos más pintorescos del país. Allí, el Hotel María Isabel ofrece experiencias culturales como talleres para aprender a preparar pupusas, consideradas el plato nacional salvadoreño.

Surf City y la costa del Pacífico

Los amantes del surf encuentran en El Salvador uno de los destinos más atractivos de América Latina.

Surf City se ha consolidado como un punto de encuentro para surfistas de todo el mundo gracias a la calidad de sus olas y a la infraestructura turística desarrollada en los últimos años.

Quienes no practican este deporte también pueden disfrutar de clases para principiantes o simplemente relajarse frente al océano.

La oferta hotelera es variada y se adapta a distintos presupuestos, con opciones que parten desde aproximadamente 100 dólares por noche.

En esta zona también destacan el Mercado del Pescado y el muelle de la Libertad, dos espacios que continúan siendo renovados como parte de la estrategia de desarrollo turístico del país.

Un turismo en crecimiento

De acuerdo con datos del Ministerio de Turismo, El Salvador recibió 4,1 millones de visitantes internacionales durante 2025, una cifra récord que refleja el crecimiento sostenido de la industria turística.

La combinación de seguridad, naturaleza, gastronomía y costos competitivos ha permitido que el país gane protagonismo dentro de la oferta turística regional.

Costos y traslados

Para quienes disponen de pocos días, una de las opciones más recomendables es contratar excursiones organizadas que permitan optimizar los tiempos de traslado.

Empresas locales ofrecen paquetes que incluyen transporte, logística y recorridos por los principales atractivos turísticos.

En cuanto a la gastronomía, una comida en un restaurante de categoría media puede costar entre 25 y 35 dólares por persona, incluyendo bebida.