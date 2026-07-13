lunes 13  de  julio 2026
POLÍTICA

Nayib Bukele gana la nominación de su partido para un tercer mandato en El Salvador

El líder de Nuevas Ideas buscará extender su permanencia en el poder con una nueva candidatura presidencial, respaldada por una mayoría legislativa

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele.&nbsp;

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele. 

AFP
Presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

MARVIN RECINOS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAN SALVADOR - El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, obtuvo la nominación del partido oficialista Nuevas Ideas para buscar un tercer mandato en las elecciones presidenciales previstas para febrero de 2027, informó la organización política.

Bukele, quien gobierna el país desde 2019, fue proclamado candidato la noche del domingo tras imponerse en las elecciones internas del partido, luego de una serie de reformas constitucionales y legales que eliminaron las restricciones a la reelección consecutiva y permitieron ampliar el mandato presidencial de cinco a seis años.

Lee además
La Asamblea Nacional de El Salvador, con 57 votos de los 60 diputados, modificó el artículo 208 de la Constitución 
POLÍTICA

Reforma constitucional en El Salvador modifica organismo electoral y deja sin cuota a la oposición
Casco histórico de San Salvador, revitalizado para el turismo.
VIAJES

El Salvador: volcanes, historia y una transformación que impulsa el turismo

El mandatario, de 44 años, mantiene altos niveles de popularidad impulsados por su política de seguridad y su ofensiva contra las pandillas, grupos considerados organizaciones terroristas por Estados Unidos.

"Combatir al crimen"

Su estrategia se ha desarrollado bajo un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, una medida que el Gobierno defiende como indispensable para combatir la criminalidad, pero que organismos internacionales y organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionan por presuntas detenciones arbitrarias y otras violaciones a las garantías fundamentales.

El camino hacia una nueva candidatura quedó despejado en julio de 2025, cuando la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, aprobó reformas que eliminaron el límite de dos mandatos consecutivos, autorizaron la reelección indefinida, ampliaron el período presidencial a seis años y suprimieron la segunda vuelta electoral.

Previamente, en 2021, una resolución de la Sala de lo Constitucional habilitó la reelección inmediata, decisión que permitió a Bukele competir por un segundo mandato, iniciado en 2024.

Ese período fue reducido excepcionalmente para sincronizar las elecciones presidenciales con los comicios legislativos y municipales, por lo que concluirá en 2027.

Sin una oposición que represente un desafío electoral significativo, Bukele concurrirá a las próximas elecciones acompañado nuevamente por su vicepresidente, Félix Ulloa.

El actual mandatario puso fin en 2019 a tres décadas de alternancia entre los partidos ARENA y FMLN al imponerse con el 53% de los votos, respaldado principalmente por jóvenes y electores descontentos con la clase política tradicional.

No obstante, sus detractores sostienen que durante su gestión ha concentrado el poder al consolidar el control del oficialismo sobre la Asamblea Legislativa, el sistema judicial, la Fiscalía General y otras instituciones del Estado, acusaciones que el Gobierno rechaza.

Bukele, conocido por su estilo confrontacional y el uso intensivo de las redes sociales, ha llegado a autodefinirse irónicamente como un "dictador cool". Su modelo de seguridad ha despertado el interés de diversos gobiernos de la región, especialmente entre administraciones de tendencia conservadora.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

El Salvador pone a disposición de Venezuela equipo de rescate y asistencia médica

María Corina Machado y Edmundo González reciben Premio de Convivencia en España por su vocación democrática

Inflación desbocada en Cuba: los alimentos cuestan diez veces más que en 2010, según cifras oficiales

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Esta imagen recoge la presencia de algas en la playa de Miami Beach.
ALERTA TEMPORAL

Declaran no aptas para bañistas dos playas de Miami-Dade por bacterias fecales

Simpatizantes de Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, observan una pantalla gigante que muestra un retrato del candidato y el lema “Firmes por la patria” tras la segunda vuelta electoral en Barranquilla, Colombia, el 21 de junio de 2026.  
Colombia

Petro prohíbe que De la Espriella se posesione en una base militar

El gobernante izquierdista de Colombia, Gustavo Petro.
COLOMBIA

Primeros hallazgos de auditoría forense al Gobierno Petro terminan en denuncia ante la Fiscalía

El atacante Lionel Messi, de Argentina, cobra un tiro de esquina en un partido del Mundial ante Suiza, el 11 de julio de 2026.
FÚTBOL

Lionel Messi reconoce que "el partido contra Inglaterra es especial"

El rapero, cantante y compositor puertorriqueño Bad Bunny recibe el premio a la Mejor Canción Urbana por LA MuDANZA durante la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025. 
POLÉMICA

Tribunal falla a favor de la exnovia de Bad Bunny en demanda por uso de su voz

Te puede interesar

El programa de Florida ayuda a pagar el down payment de la hipoteca. 
GRAN OPORTUNIDAD

Regresa a Florida el programa Hometown Heroes con ayudas de hasta $35,000 para comprar vivienda

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Aviones de la Armada estadounidense se preparan para un vuelo de combate.
NUEVA ESCALADA

EEUU restablece el bloqueo naval en nueva escalada contra el régimen de Irán

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele. 
POLÍTICA

Nayib Bukele gana la nominación de su partido para un tercer mandato en El Salvador

Esta imagen recoge la presencia de algas en la playa de Miami Beach.
ALERTA TEMPORAL

Declaran no aptas para bañistas dos playas de Miami-Dade por bacterias fecales

Ron DeSantis, gobernador de Florida.
RECORTE

¿Qué perdió Miami-Dade con el último veto presupuestario de DeSantis?