Nayib Bukele gana la nominación de su partido para un tercer mandato en El Salvador

SAN SALVADOR - El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, obtuvo la nominación del partido oficialista Nuevas Ideas para buscar un tercer mandato en las elecciones presidenciales previstas para febrero de 2027, informó la organización política.

Bukele, quien gobierna el país desde 2019, fue proclamado candidato la noche del domingo tras imponerse en las elecciones internas del partido, luego de una serie de reformas constitucionales y legales que eliminaron las restricciones a la reelección consecutiva y permitieron ampliar el mandato presidencial de cinco a seis años.

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El mandatario, de 44 años, mantiene altos niveles de popularidad impulsados por su política de seguridad y su ofensiva contra las pandillas, grupos considerados organizaciones terroristas por Estados Unidos.

"Combatir al crimen"

Su estrategia se ha desarrollado bajo un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, una medida que el Gobierno defiende como indispensable para combatir la criminalidad, pero que organismos internacionales y organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionan por presuntas detenciones arbitrarias y otras violaciones a las garantías fundamentales.

El camino hacia una nueva candidatura quedó despejado en julio de 2025, cuando la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, aprobó reformas que eliminaron el límite de dos mandatos consecutivos, autorizaron la reelección indefinida, ampliaron el período presidencial a seis años y suprimieron la segunda vuelta electoral.

Previamente, en 2021, una resolución de la Sala de lo Constitucional habilitó la reelección inmediata, decisión que permitió a Bukele competir por un segundo mandato, iniciado en 2024.

Ese período fue reducido excepcionalmente para sincronizar las elecciones presidenciales con los comicios legislativos y municipales, por lo que concluirá en 2027.

Sin una oposición que represente un desafío electoral significativo, Bukele concurrirá a las próximas elecciones acompañado nuevamente por su vicepresidente, Félix Ulloa.

El actual mandatario puso fin en 2019 a tres décadas de alternancia entre los partidos ARENA y FMLN al imponerse con el 53% de los votos, respaldado principalmente por jóvenes y electores descontentos con la clase política tradicional.

No obstante, sus detractores sostienen que durante su gestión ha concentrado el poder al consolidar el control del oficialismo sobre la Asamblea Legislativa, el sistema judicial, la Fiscalía General y otras instituciones del Estado, acusaciones que el Gobierno rechaza.

Bukele, conocido por su estilo confrontacional y el uso intensivo de las redes sociales, ha llegado a autodefinirse irónicamente como un "dictador cool". Su modelo de seguridad ha despertado el interés de diversos gobiernos de la región, especialmente entre administraciones de tendencia conservadora.

FUENTE: Con información de AFP