"El secreto de Selena", entre las más vistas en Amazon Prime

El secreto de Selana es una mini serie basada en el libro homónimo de la periodista María Celeste Arrarás. La producción arrojará luz acerca de los acontecimientos alrededor de la muerte de la estrella del Tex-Mex, quien fue asesinada en marzo de 1995 a manos de la que fuera su amiga y presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar.

“Sabemos que Selena tenía apenas 6 años cuando su gran talento fue descubierto, y se convierte en una estrella. Pero no sabemos la historia sobre lo que pasó en su vida como joven adulta con 23 años, en sus últimos tres meses de vida, que es fundamental entenderlos, porque al entenderlos se entiende por qué la matan”, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS María Celeste Arrarás, quien debutó en esta nueva producción como productora ejecutiva y también ayudó a concebir el guión.

“La muerte de Selena y el caso contra la asesina fue un fenómeno noticioso tan grande, que me llamó la atención que todo desde un principio parecía ser blanco y negro. Eso fue lo que nos hicieron ver, pero es una historia mucho más compleja. Cuando empecé a ver todas esas cosas, me di cuenta de que había un tesoro de información. Y dije déjame dedicarme de lleno a hacer esto para que tengamos una súper investigación para el programa. En medio de todo eso, me ofrecieron hacer un libro, porque estaban los testimonios que lograban titulares. Yo quería que hubiera un libro que constatara todo lo que pasó”, añadió Arrarás.