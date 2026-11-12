jueves 12  de  noviembre 2026
ARBITRARIDAD

Gobierno encargado de Venezuela impide a eurodiputados visitar a Perkins Rocha en su residencia

Funcionarios del régimen venezolano negaron la entrada a eurodiputados a la residencia de Perkins Rocha, donde cumple arresto domiciliario y que es monitoreado electrónicamente desde febrero.

El abogado venezolano Perkins Rocha habla durante una entrevista con AFP en Caracas el 1 de junio de 2026.&nbsp;

El abogado venezolano Perkins Rocha habla durante una entrevista con AFP en Caracas el 1 de junio de 2026. 

FEDERICO PARRA / AFP
Diario las Américas | REYES UREÑA
Por REYES UREÑA

MIAMI.- Los eurodiputados Jorge Martín Frías y Hermann Tertsch vieron frustradas este miércoles sus intenciones de visitar al abogado constitucionalista Perkins Rocha, quien permanece bajo arresto domiciliario por órdenes del chavismo, luego de que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) les impidieran el acceso a su residencia en Caracas.

La situación fue denunciada por el partido político Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado, a través de sus redes sociales.

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«En este momento, funcionarios del régimen de Delcy Rodríguez le impiden el acceso a los eurodiputados Jorge Martín Frías (@jm_frias) y Hermann Tertsch (@hermanntertsch) a la casa del abogado Perkins Rocha (@PerkinsRocha)», señaló la organización opositora.

El incidente ocurrió horas después de que el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela reportara un incremento del despliegue policial frente a la residencia del jurista en Caracas, reseñó El Nacional.

Vente Venezuela reiteró que tanto la defensa técnica de Rocha como el juez titular del tribunal de la causa confirmaron ante el Palacio de Justicia la inexistencia de una orden judicial que prohíba el ingreso de personas o restrinja las visitas en el domicilio. El abogado permanece bajo monitoreo electrónico desde febrero, luego de pasar más de 500 días recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide.

Rocha denunció el pasado 11 de noviembre en X que «un comisario de la PNB (Policía Nacional) no identificado» ordenó «impedir todo tipo de visitas», con «especial énfasis» en periodistas y representantes de organismos de derechos humanos. Según explicó, la restricción se produjo precisamente el día en que tenía previsto recibir a la relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación.

Dinorah Figuera sí pudo visitarlo

En contraste con el impedimento denunciado por los eurodiputados, la jefa de la delegación opositora en el diálogo con el chavismo, Dinorah Figuera, sí consiguió visitar este miércoles a Rocha.

Tras salir de la residencia, Figuera informó en X que conversó con el abogado y su esposa, María Constanza Cipriani, sobre las restricciones a las visitas. Asimismo, pidió el cese de «estas tácticas intimidantes» contra Rocha, su familia, su defensa y quienes acudan a la vivienda.

Por su parte, el abogado de Rocha, Omar Mora Tosta, declaró a la prensa que también se había impedido «el paso de visitantes», una medida que calificó de ilegal. Aseguró que conversó con el juez de la causa y que este le ratificó que «no existe ninguna prohibición legal» de visitas domiciliarias dictada por el tribunal.

En menos de 24 horas, al menos dos intentos de visita a Rocha han sido frustrados, en medio de las denuncias opositoras sobre el endurecimiento de las restricciones policiales alrededor de su residencia.

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