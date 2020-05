El verano y la vida es incómoda para Jason Isbell

Entonces, en una tarde reciente, él y su esposa Amanda Shires interpretaron sus nuevas canciones para una audiencia de Internet en un club casi vacío de Nashville. Aplaudidos callejeros sonaron como si vinieran de un puñado de conserjes barriendo la parte de atrás.

"No fue una experiencia nueva", dijo Isbell, recordando una noche en State College, Pensilvania, donde sus únicos espectadores fueron la banda de apertura y los empleados del bar.

Pero es uno que legítimamente pertenece en el espejo retrovisor. El álbum innovador de 2013 "Southeastern" estableció a Isbell como una nueva voz importante y dos seguimientos vibrantes demostraron que no fue una casualidad. Con Lucinda Williams y el difunto John Prine, Isbell formó una trinidad santa para los fanáticos de la música americana.

Sin embargo, las etiquetas pueden ser jaulas, pero no limitan a los antepasados como Bruce Springsteen o Tom Petty. Eran estrellas de rock cuya música encabezó las listas de éxitos. Isbell tiene ambiciones nobles similares y, según cree el productor Dave Cobb, el talento para respaldarlo.

Esas ambiciones casi le cuestan a Cobb su trabajo.

"Siempre quieres llegar a personas que no has contactado antes", explicó Isbell. Sus últimos álbumes capturaron efectivamente a Isbell y su banda, The 400 Unit, como si tocaran en vivo en una habitación juntos. Pero Isbell quería toques de producción que pudieran ayudar al disco "Reunions" a atraer a las personas que podrían no escuchar música americana.

Consideró contratar a otro productor, pero primero le preguntó a Cobb si estaría dispuesto a experimentar más música.

Cobb estaba listo. "No quiero estar haciendo el mismo disco una y otra vez", dijo con respecto a la música.

Los toques fueron sutiles: algunos sintetizadores aquí y allá, una guitarra que ocasionalmente recuerda a Mark Knopfler de Dire Straits. La canción "Only Children" suena como si tuviera un coro celestial en el fondo.

Las canciones cuidadosamente elaboradas de Isbell siguen siendo la columna vertebral. "Reunions" encabezó la lista de música country de Billboard en su primera semana de lanzamiento, y fue el número nueve en la lista pop.

Sus canciones manejan emociones complejas y universales, tanto de su vida como de otras. "S t. Peter 's Autograph "trata sobre su dificultad para lidiar con el dolor de su esposa por la muerte de su amiga. En "Letting You Go", trata de escribir sobre un padre que camina con su hija por el pasillo mientras evita el sentimiento barato.

Isbell ha aludido en la canción al punto de inflexión en su vida, poniéndose sobrio hace ocho años, pero nunca de la manera frontal que lo hace con "It Gets Easier".

"Sentí que tenía una cierta perspectiva al respecto que no había tenido antes", dijo. "Estoy seguro de que esa perspectiva cambiará con el tiempo. Me sentí un poco más seguro haciendo eso y un poco más calificado".

Antes, era reacio a volver a visitar al hombre que era antes, un autoconocimiento necesario para escribir una línea como "anoche me recordé las veces que olvidé el nombre de una mujer".

Puede ser más fácil, concluye, pero nunca es fácil.

La incapacidad de Isbell para reconocer la presión que sintió al escribir canciones causó tal conflicto con Shires que, durante 10 días, se mudó de su casa a un hotel cercano. Hablaron sobre las dificultades para un artículo en The New York Times que se sentía, en parte, como un vistazo incómodo a una sesión de asesoramiento matrimonial.

¿Demasiada información?

"No me arrepentí de decir ninguna de esas cosas", dijo Isbell. “Mi marca es la verdad, por falta de un término mejor. Las personas que están interesadas en seguir mi historia y mi música están interesadas en la honestidad, así que se las daré. Si estoy viviendo de una manera en la que creo que debería esconder cosas de la gente, entonces tal vez debería cambiar la forma en que vivo".

Dos canciones, "What Have I Done to Help" y "Be Afraid", abordan sus sentimientos acerca de ser más activo socialmente, el primero con la culpa como la emoción dominante y el segundo con la ira.

"Tenga miedo" cita la presión de "cállate y canta" que enfrentan muchos artistas, una referencia a la reacción que torpedeó la carrera de los Dixie Chicks cuando hablaron en contra del ex presidente George W. Bush.

Isbell, un progresista sin interés en ver a Trump reelegido, probablemente enfrentará esos problemas él mismo en un año electoral.

"Va a tomar un poco de pensamiento", dijo. "Pero, oye, tenemos tiempo para sentarnos y pensar en eso ahora".

Reanudar la vida de Isbell no es cuestión de sentirse lo suficientemente cómodo como para conducir a una oficina, por supuesto. Nadie sabe cuándo se le permitirá reunir una audiencia para verlo tocar, o cuándo sus fanáticos se sentirán cómodos.

"Podría haber gente por ahí tocando en espectáculos mucho antes de que yo vaya a estar allí, porque no voy a salir hasta que sea un beneficio general para la sociedad en lugar de una amenaza", aclaró.