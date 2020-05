Frankie J regresa a la música con "Canciones que recuerdo"

“Este disco es un homenaje a varios de los artistas qeue yo escuchaba mucho en mi niñez y que me impactaron, de una manera u otra, en mi vida”, agregó. Pero, ¿cómo escoger 15 temas para incluir en su disco entre tantas canciones que recordaba?

Frankie J se valió de la programación de un popular y extinto programa de Televisa. El triste, A mi manera, Y cómo es él y Amor eterno, son algunas de las canciones su nuevo trabajo discográfico.

“Escogí cada canción de los artistas que me daban mucha emoción cada vez que los veía en el show Siempre en Domingo. Y claro, fueron las letras y melodías de esas canciones bellas y clásicas. Me impactaba mucho al ver que mis tías se volvían locas por ver a sus artistas cantar sus grandes éxitos. Y yo solamente era un chavito que no entendía por qué a veces lloraban al escuchar a Rocío Dúrcal, a José Luis Perales o a José José. Pero al crecer y madurar lo fui entendiendo”, recordó.

“Estos temas también me traen muchos recuerdos de mis abuelitos. Mi abuelito, Feliciano Bautista, era un fan de Pedro Infante y cada domingo que nos juntábamos en su casa veíamos una película de las viejitas en la televisión. El siempre tenia su violín o una guitarra en mano y tocaba una ranchera o un bolero. Eso le traía alegría, el compartir su talento con sus nietos”, agregó.

Entre los temas que Frankie J grabó anteriormente destaca Obsession (2005), con el rapero estadounidense Baby Bash, versión en inglés de Obsesión (No es amor), que el grupo Aventura estrenó en 2002. Y luego de esperar el momento indicado para lanzar un material solo suyo, llegó la oportunidad.

“He trabajado en diferentes grabaciones, pero me quise esperar un poco para explorar ideas para grabar yo solo un álbum completo. Ahora que se presentó la idea de grabar canciones clásicas, pues me encanto, y decidí inmediatamente comenzar las grabaciones. Me motivó de tener un proyecto sólido con un concepto distinto y diferente a lo que normalmente grabo”, dijo.

Sobre su paso por la agrupación Kumbia Kings, de 1999 a 2003, contó que la experiencia le valió de mucho aprendizaje para despuntar como artista, aunque tuvo que usar otro nombre artístico.

“Me di a conocer con el nombre Cisco en ese tiempo, porque ya había un Frankie en el grupo. Estuve 4 años en el grupo y fueron bastante divertidos. Ahí aprendí cómo ser artista, compositor, productor, independiente y también a cómo entender el negocio de la industria. Básicamente fue mi Universidad donde también nació el artista mexicano Frankie J. Me encantó mucho porque viajamos por todo México y EEUU”, expresó.

“Quise seguir como solista por que desde un principio era lo que yo anhelaba. Soñaba con cantar mis propias canciones y tener el control de mis proyectos con mi creatividad”, añadió.

Sobre un reencuentro de la banda, dijo que aun no se ha conversado sobre esa posibilidad. En cuanto a si está gestando otros proyectos durante la cuarentena, el artista que vive en San Diego, California, comentó que no ha dejado de trabajar y adelantó que pronto lanzará un nuevo tema, que podría estar incluido en un próximo disco.

“Tengo un estudio en casa donde a veces me escapo y grabo nuevas ideas. Tengo algo que esta por venir producido por mi hijo, Frankie III. Es un tema en inglés al estilo pop / R&B que se titula One Woman, una canción que le escribí a mi esposa y quizás pueda surgir un proyecto solo en inglés”.