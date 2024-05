El Whitney, un innovador museo en Nueva York que sorprende

Más tarde, en 1937, las muestras fueron realizadas cada año, pero en 1973 la institución museológica recuperó el formato bienal que la caracterizó.

Durante el transcurso de 92 años, más de 3.600 artistas han participado en las exhibiciones, incluyendo grandes nombres como Jean-Michel Basquiat, Edward Hopper, Georgia O’Keeffe y Andy Warhol.

La muestra actual, que se presenta al público hasta el 11 de agosto, tiene por nombre Even Better Than the Real Thing, o aún mejor que lo cierto, cuenta con obras realizadas por 71 artistas contemporáneos que apuestan por la pintura, la escultura, el arte digital y un apartado de proyecciones fílmicas, además de representaciones en vivo.

Otras muestras del Whitney

Además de la Bienal, el Whitney Museum of American Art cuenta con la singular muestra, abierta al público hasta el 19 de mayo, Harold Cohen: AARON, que recoge la evolución del primer programa informático de inteligencia artificial (IA) para la creación artística y uno de los proyectos de arte contemporáneo de mayor duración.

Cohen (1928-2016) concibió el programa a finales de los años 1960 en la Universidad de California y lo llamó AARON a principios de los años 1970.

La muestra explica que el título alude a la figura bíblica ungida como portavoz de su hermano Moisés, y cuestiona cómo a menudo se glorifica la creación artística como una forma de comunicación con lo divino.

Cohen entendió su trabajo con AARON como una colaboración para explorar el potencial de la inteligencia artificial para traducir el conocimiento y el proceso de un artista en código.

Asimismo, el Whitney presenta, hasta diciembre, Wanda Gág’s World, o el mundo de Wanda Gág (1893–1946), que cuenta con una selección de grabados de la artista, ilustradora y autora de libros infantiles.

Estas obras recogen el mundo tal como lo experimentó Gág: un lugar donde los paisajes se mueven rítmicamente y los objetos inanimados vibran de vida.

El Whitney anuncia la muestra Edges of Ailey, del 25 de septiembre hasta febrero, en la que el museo explora la vida y obra de Alvin Ailey, uno de los coreógrafos más importantes de la danza moderna.

La exposición presentará un ambicioso programa de actuaciones en vivo diarias, que incluirá obras del repertorio del Alvin Ailey American Dance Theater y otras alegóricas, así como talleres, clases y conferencias.

Asimismo, el museo cuenta con una destacada colección de arte estadounidense de los siglos XX y XXI, que incluye innovadores artistas de nuestro tiempo. Obras icónicas de Lee Krasner, Norman Lewis, Roy Lichtenstein, Andy Warhol y muchos más.

The Whitney

El Whitney Museum of American Art, mejor conocido por The Whitney, es un museo especializado en el arte estadounidense del siglo XX.

Ubicado en la zona conocida como Meatpacking District en la ciudad de Nueva York, el complejo museológico cuenta con una moderna edificación desde 2015 que abarca 200.000 pies cuadrados (19.000 m2) y ocho pisos, que incluyen los espacios de galería de arte sin columnas más grandes de la ciudad, un centro educativo, un teatro, un laboratorio de conservación, una biblioteca, salas de lectura y espacios al aire libre desde donde se aprecian impresionantes vistas de la urbe neoyorquina.