lunes 9  de  febrero 2026
Eladio Carrión entra al 2026 con sencillo sobre gratitud y salud mental

Buenos Días es un sencillo introspectivo que presenta una narrativa distinta a la que habitualmente Carrión ha explorado en su música

Portada de&nbsp;Buenos Día, nuevo sencillo de Eladio Carrión&nbsp;

Portada de Buenos Día, nuevo sencillo de Eladio Carrión 

Cortesía / Rimas
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Eladio Carrión, una de las voces más influyentes del trap latino y ganador del Latin Grammy, sorprende con el lanzamiento inesperado de Buenos Días, un sencillo introspectivo que presenta una narrativa distinta a la que habitualmente ha explorado en su música.

"Con esta propuesta personal y honesta, Eladio inicia el año dejando de lado las barras agresivas para abrir espacio a la reflexión, la resiliencia y la paz mental. Buenos Días fue concebido como un mensaje de agradecimiento para acompañar a su público desde las primeras horas del día, invitándolo a vivir desde la gratitud", expresó un comunicado.

Sobre una producción envolvente y minimalista, el tema presenta a un Eladio más "humano y consciente", que reconoce que la vida no siempre es perfecta y que los procesos pueden ser difíciles. "La canción funciona como un recordatorio poderoso: seguir adelante, incluso en medio de la incertidumbre, también es una forma de triunfo".

El lanzamiento estuvo acompañado por un gesto directo hacia su audiencia. A través de su canal de WhatsApp, Carrión envió un mensaje de voz agradeciendo a sus fans por el apoyo constante y compartiendo un mensaje positivo para comenzar el día, regalándoles esta canción como una forma de conexión genuina.

Ese mismo mensaje fue replicado en estaciones de radio en Puerto Rico, Estados Unidos y varios países de Latinoamérica.

El sencillo fue producido por RobXJenne, Sammy Haig, Tatchy, LisaPac, Seniah y Cubeatz, un equipo que acompaña el tono introspectivo del tema con una sonoridad cálida, honesta y directa.

Videoclip

El lanzamiento también incluye un video musical dirigido por Dave y Tom Morales, filmado en la República Dominicana.

A lo largo del audiovisual, Eladio invita al espectador a acompañarlo durante un día de pausa y reconexión junto a su familia y amigos, rodeado de naturaleza y momentos cotidianos.

"La narrativa visual refuerza el mensaje central de la canción: encontrar equilibrio, gratitud y esperanza en lo simple, en lo real y en lo humano", continúa el comunicado.

Con Buenos Días, Eladio Carrión no solo inaugura el 2026, sino que abre un nuevo capítulo creativo en el que la introspección, la conciencia emocional y la evolución personal toman protagonismo, reafirmando su capacidad de reinventarse sin perder autenticidad.

El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Embed

