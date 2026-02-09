lunes 9  de  febrero 2026
VIRAL

Shakira sufre caída durante concierto en El Salvador

Este tropiezo marcó el inicio de su residencia de cinco fechas en el país centroamericano como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour

Shakira actúa un concierto de la gira Las mujeres ya no lloran, en Bogotá.

Shakira actúa un concierto de la gira "Las mujeres ya no lloran", en Bogotá. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Ni la gira más exitosa está exenta de errores. Mientras interpretaba el icónico tema Si te vas, durante su paso por El Salvador, Shakira sufrió un resbalón que la llevó al suelo, silenciando por un breve segundo a la multitud reunida en el Estadio Nacional Jorge ‘El Mágico’ González.

Sin embargo, la cantante se incorporó de inmediato con una sonrisa, demostrando que nada la detiene y transformando el susto de sus fans en una de las ovaciones más potentes de la noche.

Este tropiezo marcó el inicio de su residencia de cinco fechas en el país centroamericano como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

La conexión con el público salvadoreño ha sido total desde su llegada, algo que la propia artista destacó en sus redes sociales al mostrar las calles adornadas con la bandera de Colombia.

Para Shakira, este tipo de incidentes no son nuevos; ya en mayo de 2025, durante su paso por Montreal, vivió un percance similar del que salió airosa bajo el lema: de las caídas nadie se salva”.

Impulso económico

Más allá de lo anecdótico del resbalón, la presencia de Shakira en El Salvador representa un hito financiero para la región.

Con cinco fechas consecutivas totalmente agotadas, se estima que la gira generará un impacto millonario gracias a la llegada de miles de turistas centroamericanos que han saturado la capacidad hotelera de San Salvador.

El flujo de divisas por concepto de servicios, transporte y comercio local consolida al país como un destino clave para el entretenimiento masivo en 2026, demostrando que el fenómeno de "La Loba" es tan rentable como emocionante.

