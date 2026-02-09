lunes 9  de  febrero 2026
POLÉMICA

Paul Thomas Anderson exige que documental "Melania" retire música de su película

El director de cine y Jonny Greenwood, de Radiohead, han solicitado que se elimine un fragmento de la banda sonora de la película Phantom Thread

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El director de Phantom Thread, Paul Thomas Anderson, y Jonny Greenwood, de la banda Radiohead, han solicitado que se elimine un fragmento de la banda sonora de la película de 2017 del controvertido documental Melania. Greenwood compuso la música de la cinta nominada al Óscar.

“Nos hemos enterado de que una pieza musical de Phantom Thread se ha utilizado en el documental Melania. Si bien Jonny Greenwood no posee los derechos de autor de la banda sonora, Universal no le consultó sobre este uso por parte de terceros, lo que constituye un incumplimiento de su contrato como compositor. Por lo tanto, Jonny y Paul Thomas Anderson han solicitado que se elimine dicho fragmento del documental”, declararon ambos en un comunicado, obtenido por Variety a través del representante de Greenwood.

En los últimos 25 años, Greenwood ha estado más activo como compositor de bandas sonoras que como músico de rock, componiendo o contribuyendo a las partituras de 12 películas, entre ellas One Battle After Another, There Will Be Blood, Inherent Vice y Liquorice Pizza, entre otras.

Documental

El documental dirigido por Brett Ratner sobre la Primera Dama ha recaudado 13,35 millones de dólares en Estados Unidos tras dos fines de semana en cartelera, una cifra notable para un documental que no trata sobre naturaleza ni música.

Sin embargo, Melania costó más que casi cualquier otro documental en la historia. Amazon MGM invirtió una suma asombrosa de dinero, adquiriendo la película y una serie documental complementaria para su plataforma de streaming por 40 millones de dólares, y luego desembolsó 35 millones de dólares adicionales en la campaña de marketing para su estreno en cines.

Estos son costos sin precedentes, asegura Variety, considerando que los documentales no suelen generar grandes ingresos en taquilla.

El cuantioso gasto de Amazon MGM ha llevado a otros en la industria a especular si este documental es un intento del estudio por congraciarse con la administración actual.

Dado que los propietarios de los cines se quedan con aproximadamente la mitad de la recaudación por venta de entradas, Variety considera que será difícil justificar el costo de producción.

Temas
