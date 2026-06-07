La Ópera de París rescata a Antonia Bembo con el argentino García-Alarcón a la batuta

PARÍS.- Con el argentino Leonardo García-Alarcón en la dirección orquestal, la Ópera de París ha puesto en escena por primera vez en Europa la versión de 'Ercole amante' de Antonia Bembo, una brillante pero poco conocida compositora del siglo XVIII a la que Luis XIV acogió en París tras escapar de un marido violento en Venecia.

"El manuscrito lo vi en el año 2014 y desde esa época dije 'tenemos que hacerlo'", explicó a EFE García-Alarcón (La Plata, 1976) sobre la ópera de esta autora cuya "tumultuosa vida", según la Ópera de París, parece "sacada de una novela".

Huyendo de su marido, Bembo (Venecia, 1640-París, 1720) se acogió a la protección del rey de Francia y fue en París, donde logró forjarse un estilo personal, a caballo entre la cultura italiana y la francesa, con la obra 'Produzioni armoniche' como el máximo exponente de su talento.

La ópera 'Ercole amante' ('Hércules enamorado') la compuso en la capital gala en 1707, utilizando el mismo libreto de Francesco Buti que ya había usado el que había sido el maestro de Bembo, Francesco Cavalli, para su obra homónima de 1662.

"Escribió esta pieza pensando que tal vez algún día alguien la iba a leer", detalló el director orquestal especializado en el Barroco, pero Bembo sabía que en su momento "nunca iba a ser estrenada" porque no existían los medios suficientes para hacerlo, a nivel de la puesta en escena, coro, orquesta y solistas necesarios.

Por eso García-Alarcón considera una experiencia extraordinaria que la Ópera de París haya apostado por llevarla finalmente al escenario, algo que solo había ocurrido antes en una ocasión en San Francisco (EE.UU.), para que se pueda por fin "escuchar su música, su orquestación, sus ideas" más de tres siglos después.

Enamorado de la inteligencia musical de Bembo

Sobre el argumento, la ópera presenta a un Hércules que representa de alguna manera al rey de Francia, una figura que se enamora de la novia de su hijo y que en consecuencia quiere matarlo, al igual que a su mujer.

El protagonista es "alguien que tiene mucho poder y que lo ejerce de una manera ilegítima", detalló el conductor orquestal y organista argentino, algo que resuena aún en nuestros tiempos, con la diferencia de que en aquella época al menos "había bufones" que podían decirle la verdad al rey y que así "de alguna manera, lo podían encaminar por la buena senda", según García-Alarcón.

Para él, el hecho de que además esta sea la oportunidad de rescatar a una mujer olvidada por la historia no fue un factor crucial del proyecto, ya que realmente se declara "enamorado" de su obra más allá de ese factor reivindicativo.

"Musicalmente tiene un espíritu de una vivacidad, de una inteligencia, increíbles. Hay muchos hombres también olvidados en la historia de la música, muchísimos, pero cuando decidí hacer esta obra fue realmente por la calidad", aseguró García-Alarcón.

Esta versión de 'Hércules enamorado' -que a su vez está basada en 'Las traquinias', de Sófocles, y el Libro IX de 'Las metamorfosis', de Ovidio- cuenta con puesta en escena de la británica Netia Jones y coreografía de la francesa Maud Le Pladec.

En París se ha representado desde el pasado 28 de mayo en la sede de la Ópera en la plaza de la Bastilla (su escenario más moderno) y los espectáculos concluirán el 14 de junio.

En cuanto a García-Alarcón, que vive en Suiza, esta es la tercera vez que toma la batuta para la Ópera de París.

La última vez había sido en 2019 con la exitosa presentación de 'Las Indias galantes', ópera de Jean-Philippe Rameau y Louis Fuzelier, y previamente había estado en París con una obra precisamente de Francesco Cavalli, el mentor de Bembo, llamada 'L'Eliogabalo'.

'Ercole amante' no es su único proyecto de la temporada en Francia, ya que en julio estará a los mandos de su orquesta, la Cappella Mediterranea, para presentar la archiconocida 'La flauta mágica' de Mozart, en el prestigioso festival operístico anual de Aix-en-Provence.

FUENTE: EFE