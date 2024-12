Elton John no pudo ver su musical por una infección en el ojo

LONDRES.- El cantante y compositor británico Elton John reveló el domingo que no pudo ver su musical "The Devil Wears Prada" (El diablo viste de Prada) debido a una infección ocular, contraída hace meses, que afectó gravemente a su vista.

"No he podido asistir a muchos de los ensayos porque, como saben, he perdido visión", dijo el artista de 77 años al público el domingo por la noche en una gala benéfica organizada en el estreno del espectáculo en Londres, para el que compuso la música.