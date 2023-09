Elton John se presenta en la ceremonia del Salón de la Fama del Rock & Roll

Elton John y Bernie Taupin, ganadores del premio a la mejor canción original por "(I'm Gonna) Love Me Again" de "Rocketman", posan en la sala de prensa de los Oscar en Los Ángeles el domingo 9 de febrero de 2020.

NUEVA YORK.- Elton John , Brandi Carlile, Dave Matthews, H.E.R., Chris Stapleton, St. Vincent y New Edition actuarán en la ceremonia del Salón de la Fama del Rock & Roll que será transmitida por primera vez en vivo.

"La ceremonia de incorporación al Salón de la Fama del Rock & Roll ha sido el lugar de algunos de los momentos más memorables de la historia de la música y celebra el impacto inconmensurable que estos artistas han tenido en la industria y la cultura", dijo Rob Mills, vicepresidente ejecutivo de Walt Disney Television, en una declaración. "Estamos muy emocionados de ofrecer al público un asiento en primera fila".

Los incorporados este año incluyen a Missy Elliott, Willie Nelson, Sheryl Crow, Chaka Khan, el creador de "Soul Train" Don Cornelius, Kate Bush y el fallecido George Michael.

Miembros del Salón de la Fama

La institución con sede en Cleveland también incorporará a The Spinners, Rage Against the Machine, DJ Kool Herc, Link Wray, Al Kooper y Bernie Taupin, coautor de toda la vida de Elton John.

La ceremonia de incorporación tendrá lugar en el Barclays Center de la ciudad de Nueva York.

Los nominados fueron votados por más de 1.000 artistas, historiadores y profesionales de la industria musical. Los fans podían votar en línea o en persona en el museo del salón, y los cinco artistas más votados por el público estaban incluidos en una boleta de fanáticos que se contaba con las otras boletas profesionales.

FUENTE: AP