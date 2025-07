Emilio Estefan rechaza acusaciones sobre pago por la corona de Lina Luaces

Y aunque Lina ha hecho caso omiso y se ha concentrado en iniciar su reinado con la cabeza en alto y paso firme, y la familia no ha respondido a los señalamientos que se han hecho en redes sociales; recientemente Emilio Estefan reaccionó a una publicación del medio Periódico Cubano.

"Rumores infundados apuntan a Emilio Estefan y un pago de dos millones para coronar a Lina Luaces como Miss Cuba", reza el titular.

Desde su cuenta de Instagram, el reconocido productor musical comentó la publicación rechazando los señalamientos y solicitando que se deje de difundir este tipo de

"Con toda la necesidad que hay en el mundo JAMÁS haríamos algo así. ¡Paren de difundir estas locuras y mentiras!", escribió Estefan.

Posteriormente, Lina compartió en las historias de Instagram el comentario de su tío abuelo. Y en una segunda publicación resaltó las frases: " JAMÁS haríamos algo así. ¡Paren de difundir estas locuras y mentiras!".

Emilio Estefan y Lina Luaces rechazan acusación sobre pago por la corona.

Prince Julio César la defiende

En días pasados, el director del certamen Miss Univer Cuba, Prince Julio César también rompió el silencio en torno a las especulaciones sobre por qué la hija de la presentadora Lili Estefan se había alzado con la corona, y aseveró que en el certamen no existió ningún tipo de favoritismo.

“Yo no conozco personalmente a los Estefan. Nunca he recibido dinero de ellos ni han influido en las decisiones del certamen. Siempre he sido partidario de la democracia y del mérito”, afirmó el director.

Prince Julio César recalcó que el certamen se desarrolló de forma transparente y profesional, y que los comentarios negativos en redes sociales son parte del ruido mediático que suele rodear a figuras públicas.