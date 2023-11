Empresa rinde homenaje al guitarrista Kirk Hammett, de Metallica

En asociación con Gibson Custom Shop, Epiphone ha colaborado con Kirk para crear una Greeny que pueda ser disfrutada en todo el mundo. La Kirk Hammett ‘Greeny’ Les Paul Standard de 1959, con el sello Epiphone Inspired by Gibson Custom Shop, representa una nueva era de características premium para Epiphone; desde ser la primera producción de Epiphones tras de la década de 1980 en lucir el famoso clavijero open-book de Gibson, hasta la inclusión de pastillas y electrónica de Gibson, mástiles de una sola pieza e incrustaciones de nácar.

Alianza de la empresa

"Pienso que Greeny es una guitarra del pueblo y esta es una oportunidad increíble para que más instrumentistas disfruten el espíritu de Greeny", dijo Kirk Hammett.

“Kirk trabajó con nosotros en cada paso de la producción para garantizar que este modelo Greeny, con el sello Epiphone Inspired by Gibson Custom Shop, tenga el mismo sonido y sensación que su legendaria guitarra original”, agregó Mat Koehler, vicepresidente de producto de Gibson Brands. “Para él era extremadamente importante que lo hiciéramos bien. Sé que lo hemos hecho sentir orgulloso porque no podía -y todavía no puede- dejar de tocar el prototipo. Nuestros equipos de Epiphone y Gibson Custom Shop colaboran continuamente y mejoran materiales e ideas, y nuestros próximos modelos Epiphone con el sello Inspired by Gibson Custom Shop también contarán con la forma de clavijero open-book de Gibson. Esta versión de Greeny es incuestionable y no podríamos estar más emocionados de lanzarla al mercado”, añadió Koehler.

Historia de Greeny

La historia de Greeny está rodeada de misterio, pero pocas guitarras son tan ilustres. Greeny es una de las Les Paul™ Standard originales más emblemáticas fabricadas en toda la historia, con un sonido único, tan reconocible como la propia guitarra.

Anteriormente, fue propiedad de Peter Green, quien la utilizó durante su tiempo con la banda inglesa Fleetwood Mac, y luego se la vendió a Gary Moore, quien la usó durante tres décadas con la banda irlandesa Thin Lizzy y como solista.

Ahora, propiedad de Kirk Hammett, Greeny ha pasado por las manos de tres guitarristas legendarios. Su sonido distintivo se debe en parte a la posición desfasada del interruptor central a causa de la polaridad magnética invertida de la pastilla del mástil.

La Kirk Hammett Greeny Les Paul Standard de 1959, con el sello Epiphone Inspired by Gibson Custom Shop, ya está disponible en todos los distribuidores autorizados de Epiphone y en www.epiphone.com.