En el libro "Los Seis de Atlas" se borran los recuerdos

Seis personas son reclutadas. Cada uno de los seis reclutados tiene sus motivos para aceptar la imprecisa invitación de la Sociedad. Aunque tengan que intimar más de lo que hubieran imaginado con sus enemigos más peligrosos o sufrir una traición imperdonable de sus mejores aliados, lucharán con uñas y dientes por el derecho a unirse a las filas de los alejandrinos.

Atlas es un poderoso telépata, miembro de la Sociedad Alejandrina. Es el encargado de atraer el nuevo talento tras diez años después de la última ronda de graduados. Como todos en esta obra, Atlas es mucho más de lo que parece, y guarda alianzas con quienes el lector menos podría imaginar. Unos toques de sorpresa y misterio que añaden dinamismo a la novela.

La Sociedad Alejandrina es una comunidad secreta de medellanos y magos académicos dedicados al estudio de la ciencia de la magia a través de la legendaria biblioteca de Alejandría. Cada diez años, la Sociedad selecciona a los medellanos más talentosos para convivir y competir bajo el mismo techo durante un año, demostrando de qué formas pueden sus poderes contribuir a la mejora de la Sociedad. Al final del primer año, deciden entre todos quién será el expulsado. Como solo pueden quedar cinco de los seis iniciales, la competición es dura, ya que ninguno de estos magos desea ser dejado al margen. Tras este paso, les aguarda un año más de estudio y perfeccionamiento de sus habilidades bajo el auspicio de la Sociedad, y con mayor acceso a la biblioteca de Alejandría.

Libby, Nico, Tristan, Reina, Callum y Parisa. Seis. ¿Quién será el expulsado? ¿Quién no entrará a formar parte de la sociedad secreta más poderosa del mundo?

Libby vive en Nueva York y está apunto de graduarse en la Universidad de Nueva York de Artes Mágicas (UNYAM) cuando Atlas aparece en su vida. Aunque no está segura de querer aceptar la inconcreta propuesta del desconocido, su rivalidad con Nico de Varona, quien también es invitado, y compite con ella en habilidades y en la magnitud de su poder, le fuerzan a aceptar la misteriosa oferta. Con esta decisión, Libby descubrirá cosas sobre sí misma, y también sobre su novio, Ezra, y Nico, que desconocía. Libby, al igual que Nico, es una maga física, capaz de controlar las fuerzas elementales de la tierra.

Nico de Varona es un muchacho cubano de familia influyente. Toda su vida ha destacado, y tiene por costumbre ser el mejor y gustarle a todo el mundo. Esto cambió el día que conoció a Libby Rhodes, quien no solo le dijo abiertamente que no le gustaba, sino que igualó sus capacidades mágicas.

Aunque Nico puede parecer arrogante, molesto y desconsiderado, lo cierto es que es una persona que bajo todo eso oculta una ternura y deseo de cuidar a sus amigos difícil de intuir. Nico y Libby son considerados dos mitades de un mismo todo en lo que a la práctica de la magia se refiere. Al final, Nico, quien competía con Libby por ser el mejor mago físico, demostrará ser el mejor aliado de su “otra mitad”.

Tristan ha sido tomado toda su vida por un ilusionista. Aunque sus poderes van mucho más allá, con habilidad para ver a través de la realidad, detectar la magia, y manejar el tiempo. Nadie sabe de qué es capaz Tristan Caine, ni siquiera él mismo. Reclutado por Atlas de una vida predecible y en la que Tristan se engañaba a sí mismo, se convierte en uno de los personajes más intrigantes de la novela.

Reina Mori es una poderosa Naturalista, capaz de controlar las fuerzas del reino biológico. Su poder está vinculado a la ira, y esto hace que Reina no esté especialmente interesada en utilizarlo. En especial, considerando lo incontrolable que puede ser.

Callum es un niño rico, acostumbrado a tener cuanto desea, algo que le es aún más fácil mediante sus poderes de ilusionista y émpata. Quizás el más débil del grupo, deberá esforzarse al máximo para llegar al final del primer año.

Parisa es quizás la más intrigante y problemática de los cinco. También es una telépata poderosa, lo que la sitúa cerca de Atlas en cuanto al tipo de poder. Sin embargo, su independencia y sus ansias por destacar la convierten en un elemento impredecible tanto para el lector como para sus compañeros de la Sociedad.

Los Seis de Atlas continúa con la secuela La Paradoja de Atlas, en la que podremos averiguar cuáles serán los nuevos retos a los que se enfrentarán los cinco seleccionados, y qué sucedió con el sexto, el que no fue seleccionado para unirse a la poderosa Sociedad Alejandrina.

Aquí puede encontrar el libro.

Más sobre la autora

Olivie Blake (1988, California, Estados Unidos) es una escritora estadounidense conocida por sus obras de fanfiction en diversas plataformas online, así como por sus novelas autopublicadas. Los Seis de Atlas, publicada originalmente en inglés por Tor, se hizo viral en TikTok. Actualmente, los derechos de Los Seis de Atlas se encuentran adquiridos por Amazon para ser adaptados a una serie de televisión.

Además de escribir, Olivie tiene un canal de YouTube en el que cuenta con una serie titulada “Olivie Blake is not writing (Olivie Blake no está escribiendo)” en el que habla sobre temas diversos y proporciona consejos a escritores noveles. Vive en California con su hijo y esposo.