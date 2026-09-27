En imágenes: Los impactantes 'looks' en la alfombra turquesa de los premios VMAs 2026

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La alfombra turquesa de los MTV Video Music Awards 2026 volvió a convertirse en una pasarela donde la música, la moda y la personalidad de las celebridades se encontraron. Desde propuestas sofisticadas hasta atuendos más atrevidos y arriesgados, las estrellas que llegaron este domingo, 27 de septiembre, al Peacock Theater de Los Ángeles hicieron de su vestuario parte del espectáculo.

Artistas como Taylor Swift, Fuerza Regida, Bebe Rexha, Sienna Spiro, Chloe Bailey, Lisa Rinna y otros protagonistas de la noche desfilaron ante las cámaras con looks que reflejaron distintas tendencias y estilos.

DIARIO LAS AMÉRICAS recopila algunos de los atuendos más impactantes de la noche. Recorre la galería y descubre los looks que marcaron la alfombra de los VMAs 2026