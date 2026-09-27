domingo 27  de  septiembre 2026
FOTOGALERÍA

En imágenes: Los impactantes 'looks' en la alfombra turquesa de los premios VMAs 2026

La alfombra turquesa de los MTV Video Music Awards 2026 volvió a convertirse en una pasarela donde la música, la moda y la personalidad de las celebridades se encontraron. Desde propuestas sofisticadas hasta atuendos más atrevidos y arriesgados, las estrellas que llegaron este domingo, 27 de septiembre, al Peacock Theater de Los Ángeles hicieron de su vestuario parte del espectáculo.

Artistas como Taylor Swift, Fuerza Regida, Bebe Rexha, Sienna Spiro, Chloe Bailey, Lisa Rinna y otros protagonistas de la noche desfilaron ante las cámaras con looks que reflejaron distintas tendencias y estilos.

DIARIO LAS AMÉRICAS recopila algunos de los atuendos más impactantes de la noche. Recorre la galería y descubre los looks que marcaron la alfombra de los VMAs 2026

Taylor Swift.&nbsp;

Taylor Swift. 

AFP
Paris Hilton.&nbsp;

Paris Hilton. 

AFP
Haley Kalil.

Haley Kalil.

AFP
Lisa.&nbsp;

Lisa. 

AFP
&nbsp;Thuy.

 Thuy.

AFP
La banda Fuerza Regida.

La banda Fuerza Regida.

AFP
Lisa Rinna.

Lisa Rinna.

AFP
Slayyyter.

Slayyyter.

AFP
Adam Lambert.

Adam Lambert.

AFP
Bebe Rexha.&nbsp;

Bebe Rexha. 

AFP
Normani.&nbsp;

Normani. 

AFP
Madisin Rian.

Madisin Rian.

AFP
&nbsp;Eliana Kalogeras, Sunday Kalogeras y Demitra Mia Kalogeras.

 Eliana Kalogeras, Sunday Kalogeras y Demitra Mia Kalogeras.

AFP
Bob la Drag Queen y Monet X Change.

Bob la Drag Queen y Monet X Change.

AFP
Por Sofía Calvo
Lee además
Madonna se presenta en el último concierto de The Celebration Tour, en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, el sábado 4 de mayo de 2024.
LISTA DE NOMINADOS

MTV VMAs 2026: Madonna lidera las nominaciones con Snoop Dogg como presentador
Taylor Swift celebra con Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, tras derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC en el GEHA Field del Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City, Misuri. 
CELEBRIDADES

Travis Kelce no acompaña a Taylor Swift a la ceremonia de los VMAs 2026
Temas
Te puede interesar

Lista de ganadores de los premios VMAs 2026

Una ola de 70 metros irrumpe en la Biblioteca Vaticana: el arte que convierte el miedo en maravilla

Museo Casa Kahlo festeja primer aniversario tras recibir más de 100.000 visitantes

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Presley Gerber, Cindy Crawford y Rande Gerber asisten al estreno mundial de Palm Royale, de Apple TV+, en el Samuel Goldwyn Theater el 14 de marzo de 2024 en Beverly Hills, California.
DUELO

Aseguran que Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, ya fue cremado

Turistas en un restaurante privado en La Habana, Cuba.
¿Castrismo reciclado?

Cuba: oligarquía respaldada por testaferros y la retórica del socialismo, mientras, Washington observa

Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade. 
TU DINERO

Enmienda 3: el alivio fiscal que Miami-Dade necesita

Migrantes esperan en fila para entrar al tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits, en la ciudad de Nueva York.
Migración

¿Cuántos casos de asilo son aprobados en Estados Unidos y qué tienen en común los que ganan?

El alemán Alexander Zverev celebra luego de vencer en la final del US Open al estadounidense Ben Shelton, el 13 de septiembre de 2026.
TENIS

Zverev sella el título de Europa en la Laver Cup

Te puede interesar

Agentes de ICE realizando un arresto en Florida.
EEUU

Trump mantiene la línea dura y niega cambios en las detenciones migratorias

Por JUDITH FLORES
Turistas en un restaurante privado en La Habana, Cuba.
¿Castrismo reciclado?

Cuba: oligarquía respaldada por testaferros y la retórica del socialismo, mientras, Washington observa

Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade. 
TU DINERO

Enmienda 3: el alivio fiscal que Miami-Dade necesita

El presidente de EEUU, Donald Trump, durante un recorrido por los Milford Proving Grounds de General Motors el 27 de julio de 2026 en Milford, Michigan.
Economía

Trump revierte políticas de Biden sobre los autos eléctricos y promete vehículos más baratos

La activista venezolana Andreina Baduel abraza a un preso político liberado afuera de la cárcel El Rodeo I en Guatire, estado Miranda, Venezuela, el 14 de agosto de 2026. Archivo.
VENEZUELA

Oposición venezolana celebra las nuevas excarcelaciones y pide el fin de la persecución política