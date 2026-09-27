domingo 27  de  septiembre 2026
CELEBRIDADES

Travis Kelce no acompaña a Taylor Swift a la ceremonia de los VMAs 2026

Taylor Swift y Travis Kelce pasan este domingo en ciudades diferentes debido a sus respectivos compromisos profesionales

Taylor Swift celebra con Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, tras derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC en el GEHA Field del Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City, Misuri.&nbsp;

Taylor Swift celebra con Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, tras derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC en el GEHA Field del Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City, Misuri. 

AFP/David Eulitt/Vía Getty Images

MIAMI.- Taylor Swift y Travis Kelce pasan este domingo en ciudades diferentes debido a sus respectivos compromisos profesionales, por lo que el deportista no acompañará a la cantante en una de las noches más importantes de la música: los Video Musica Awards. El jugador de los Kansas City Chiefs deberá concentrarse en su partido de la NFL en Florida, según reporta la prensa especializada.

Los MTV Video Music Awards 2026 se celebran el 27 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles. Ese mismo día, Kelce, de 36 años, estará en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens para enfrentar a los Miami Dolphins.

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La asistencia de Swift al evento tampoco habría sido confirmada. Sin embargo, la cantante ocupa un lugar destacado en la edición de este año, tanto por sus nominaciones como por los reconocimientos especiales que recibirá durante la gala.

Entre ellos figura el primer Artist Director Honors, una distinción creada para reconocer a intérpretes cuyo trabajo detrás de las cámaras ha contribuido a ampliar las posibilidades creativas del videoclip y a desarrollar nuevas formas de narrativa visual.

Swift también tiene previsto estrenar durante la ceremonia el videoclip oficial de “Patient Zero”, canción de su nuevo álbum, The Life of a Showgirl: The Encore.

La artista llega a la gala con nueve nominaciones, entre ellas Video of the Year y Artist of the Year. Su nombre también aparece en las categorías de Best Pop, Direction, Art Direction, Cinematography, Editing, Choreography y Visual Effects.

En cuanto a las nominaciones, Madonna encabeza la lista con 11 menciones. Después se encuentra Swift, seguida por Ariana Grande y Sabrina Carpenter, con siete nominaciones cada una.

La ceremonia tendrá a Snoop Dogg como conductor y contará con varios momentos especiales. Uno de ellos será la entrega del Video Vanguard Award a Nirvana, reconocimiento que destaca la influencia de la banda en la música y la cultura vinculada a MTV.

Madonna también tendrá un papel destacado en la gala. La cantante será la encargada de abrir el espectáculo y regresará al escenario de los VMAs para una presentación en vivo por primera vez en 23 años.

El cartel musical incluye, además, actuaciones de Lisa, RAYE, Sienna Spiro, Shaboozey, GENER8ION, Gunna y Yung Lean. Entre los presentadores anunciados están Charli xcx, Jeff Probst, Alex Warren, Ciara Miller, Belmont Cameli, Teyana Taylor, Ella Bright, Tyla, David Corenswet, Isabel May, Troye Sivan y Rachel Dratch.

Una nueva etapa para Swift y Kelce

La separación de sus agendas durante la ceremonia se produce mientras Swift y Kelce atraviesan una nueva etapa. La pareja comenzó su romance en 2023 y anunció su compromiso en agosto de 2025.

Se casaron el 3 de julio en Madison Square Garden, en Nueva York. Tras la boda, una fuente citada por People aseguró que la pareja se encuentra ilusionada con su vida como esposos y continúa enfocada en sus respectivos proyectos profesionales.

“Ambos están muy emocionados de ser ahora marido y mujer”, señaló la fuente a la revista.

Los MTV Video Music Awards 2026 se transmitirán este domingo 27 de septiembre por CBS, de manera simultánea por MTV y a través de Paramount+, desde el Peacock Theater de Los Ángeles.

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