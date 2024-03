MIAMI.- DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más, un resumen semanal con los hechos más relevantes del espectáculo y entretenimiento.

Johnny Depp haber agredido a Lola Glaudini

Luego de que la actriz Lola Glaudini dijera en el podcast Powerful Truth Angels que Johnny Depp tuvo una conducta violenta durante el rodaje de una escena del filme Blow (2001), el actor salió en su defensa para negar las nuevas acusaciones en su contra.

Por medio de su representante, Depp rechazó los señalamientos de Glaudini sobre el presunto episodio en el que se le acusa de haber sido verbalmente violento. "Johnny siempre le da prioridad a las buenas relaciones de trabajo con el elenco y el equipo, y esta historia difiere en gran medida del recuerdo de otros miembros en el set en ese momento".

Asimismo, la declaración señala que Sam Sarkar, técnico de sonido de la película, declaró en favor del intérprete y no recuerda ninguna agresión en el set.

Sydney Sweeney reflexiona sobre Madame Web

Para la actriz Sydney Sweeney su participación en el filme de Marvel Madame Web no significa un fracaso en su carrera. Todo lo contrario, la intérprete considera que haber formado parte de ese proyecto le permitió relacionarse y establecer conexiones laborales con Sony Pictures.

En entrevista con GQ, la artista de 26 años dijo que la película le permitió construir una relación profesional con ejecutivos de Sony, lo que se traduce en la oportunidad de generar proyectos cinematográficos en el futuro.

La fundadora de la productora Fifty-Fifty Films aseveró que gracias a Madame Web pudo acceder a contactos que antes no tenía, y gracias a eso vendió la exitosa comedia romántica Anyone But You.

Chiquis demanda a Juan Rivera por difamación

La cantante Chiquis Rivera presentó una demanda contra su tío Juan Rivera por presunta difamación sobre la autoría de la canción Abeja reina. En los documentos, la intérprete alega que los comentarios de su tío le han causado daños significativos profesional y personalmente.

La presentadora Tanya Charry, quien tuvo acceso al expediente legal, expuso que en los informes la intérprete de 38 años asevera que las declaraciones que su tío ha hecho sobre ella han impactado directamente en las ganancias de la composición y en su credibilidad como artista.

Juan Rivera asegura que él participó en la composición de la pieza. Sin embargo, entre las pruebas que Chiquis presentó destaca un video publicado en 2018 en Youtube, en donde Juan Rivera dice que él no participó en la autoría de la canción.

Aaron Taylor-Johnson podría ser James Bond

El interés sobre quién será el actor que dará vida a James Bond ha crecido luego de que el diario británico The Sun publicara un artículo en el que aseguraban que Aaron Taylor-Johnson sería el protagonista de la próxima entrega del agente 007.

Según The Sun, una fuente cercana a la producción aseguró que el papel de Bond es para Aaron, y están esperando recibir una respuesta.

Hasta los momentos ni el actor ni Eon Productions han confirmado o desmentido la noticia. Sin embargo, una fuente cercana dijo a CNN y BBC News que la información es falsa.

Dr. Dre es honrado con estrella en Paseo de la Fama

El rapero Dr. Dre recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en compañía de colegas y amigos, exponentes de la cultura del hip hop, como Snoop Dogg, Eminem , 50 Centy y Jimmy Iovine.

La productora del Paseo de la Fama de Hollywood, Ana Martínez, dijo en un comunicado que la estrella servirá como un símbolo que perpetuará el talento y legado del rapero en el mundo de la música

Dree es uno de los fundadores de NWA, el quinto grupo de hip-hop a ser incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll. En 1992, el artista, que cuenta con nueve premios Grammy, lanzó su carrera en solitario con el álbum The Chronic.