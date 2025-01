En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Zendaya y Tom Holland están comprometidos

¡Es oficial: Zendaya y Tom Holland se comprometieron! La información fue confirmada por TMZ, luego de que una fuente cercana admitiera al medio que el intérprete de Spider-Man le propuso matrimonio a su coprotagonista durante las festividades decembrinas.

El informante enfatizó que la familia de la estrella no se encontraba en casa durante la propuesta, por lo que fue un momento íntimo y especial para ambos.

Ninguno de los actores hizo un anuncio a medios de comunicación o en redes sociales sobre el compromiso; pero la noticia trascendió cuando, a su llegada a la alfombra roja de los Globos de Oro, la actriz posó con el impresionante anillo de diamantes de talla cojín, engastados en una banda de oro blanco y amarillo de 18 quilates en el dedo anular de su mano izquierda.

William Levy no se reconcilió con Elizabeth Gutiérrez

Tras un difícil 2024, William Levy y Elizabeth Gutiérrez se reencontraron en Año Nuevo para dar la bienvenida al 2025 junto a sus hijos, Christopher y Kailey, en Colorado. En redes sociales ambos compartieron fotografías del momento con diferentes mensajes que hacían alusión a la importancia de la familia.

Al difundirse las imágenes, las especulaciones sobre una posible reconciliación surgieron.

Sin embargo, el cubano no quiso darle largas al asunto y confirmó en una declaración que concedió a Jordi Martin, de El gordo y la flaca, que no ha regresado con la madre de sus hijos y no tiene planes de hacerlo.

Martin aseguró que William le explicó que actualmente se enfoca en el bienestar y la felicidad de sus hijos, y se mantiene soltero.

Famosos evacúan sus mansiones por incendios en Los Ángeles

Las llamas se apoderan una vez más de Los Ángeles causando estragos y amenazando la vida de los habitantes del condado. Pacific Palisades, la lujosa zona costera de la ciudad, ha sido la principal afectada por los incendios. No obstante, Santa Mónica, Malibú, Pasadena, Altadena y Hurst también han sufrido el caos.

Dichas localidades también son el hogar de varias estrellas de Hollywood, y tras declararse el estado de emergencia, muchos debieron evacuar sus mansiones por el peligro inminente que corrían.

Tal es el caso del actor Miles Teller y su esposa Kaleigh Sperry, la cantante de R&B Jhene Aiko y el rapero Big Sean, el actor James Wood junto a su familia, el actor Steve Guttenberg, Spencer Pratt y su esposa Heidi Montag, Billy Crystal, Ben Affleck, Jennifer Aniston, Guillermo del Toro, Bradley Cooper, Tom Hanks y Rita Wilson, Reese Witherspoon y sus hijos, Adam Sandler y su familia, Michael Keaton, Jamie Lee Curtis, entre otros.

Jessica Alba y Cash Warren ponen fin a su matrimonio

Luego de semanas de rumores que apuntaban a una crisis en el matrimonio de Jessica Alba y Cash Warren, TMZ informó que la pareja ha puesto fin a su relación. El medio sostiene que tras más de dos décadas de romance, y tres hijos en común, las partes ya han introducido la demanda de divorcio.

Según fuentes cercanas a la actriz y el productor, la decisión la acordaron recientemente; pero se desconoce la razón por la cual han querido tomar caminos separados.

Jessica y Cash se conocieron en 2004 durante el rodaje de Los 4 fantásticos. En 2007 se comprometieron y fue en 2008 cuando se casaron en una íntima ceremonia en un juzgado de Beverly Hills. Del romance nacieron Honor, de 16 años; Haven, de 12 años; y Hayes, de 7.

Jennifer López y Ben Affleck ya están divorciados

El proceso de divorcio entre Jennifer López y Ben Affleck llegó a su fin, casi 20 semanas después de que la actriz introdujera la demanda para disolver el matrimonio ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles. La información fue confirmada por la revista People que tuvo acceso a los documentos.

López terminó con los rumores sobre la crisis entre las partes el 20 de agosto de 2024, cuando solicitó el divorcio de Affleck estableciendo el 26 de abril como fecha de separación y alegando que el motivo fue por diferencias irreconciliables.

Los famosos contrajeron nupcias en una ceremonia íntima en Las Vegas en julio de 2022. Un mes después, el 20 de agosto, celebraron una recepción más grande en Georgia, a la que asistieron amigos y familiares.