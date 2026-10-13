Hijo de Halle Berry quiere testificar ante juez por presunta agresión de la actriz

La actriz estadounidense Halle Berry asiste a la 97.a edición de los Premios Óscar en el Teatro Dolby de Hollywood, California, el 2 de marzo de 2025.

MIAMI.- La batalla judicial entre Halle Berry y su ex, Olivier Martinez, escala a un nuevo nivel. Según el actor francés, el hijo que comparten, y por el que están en plena disputa por la custodia, está dispuesto a declarar ante el juez y dar su versión de los hechos.

En días pasados Martinez acusó a la actriz de haber agredido físicamente a su hijo Maceo, de 13 años. El hombre presentó una demanda para buscar obtener la custodia total del joven y solicitó una orden de alejamiento temporal.

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La presunta agresión ocurrió el 26 de septiembre.

Según los documentos obtenidos por People, Olivier señala que el adolescente merece tener la oportunidad de exponer su vivencia ante el juez.

"Debería tener la oportunidad de que se escuche su voz sobre lo que vivió esa noche", afirma el también actor, mientras hace referencia a la importancia de su alegato previo a que el Tribunal tome nuevas decisiones.

Martinez además asegura que teme que Halle Berry busque impedir esa declaración.

"Soy el padre que quiere que se sepa la verdad. Soy el padre que no quiere silenciar la voz de Maceo", señala en su escrito.

El interprete alegó también que el adolescente siente que sus sentimientos no han sido tomados en cuenta.