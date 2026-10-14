Sentencian a mínimo 40 años de cárcel a líder de pandilla por el asesinato de Tupac Shakur

Duane Davis durante la audiencia de sentencia por el asesinato del rapero Tupac Shakur en 1996, en el Tribunal de Distrito del Condado de Clark, en el Centro Regional de Justicia de Las Vegas, Nevada, el 13 de octubre de 2026.

LOS ÁNGELES.- Duane "Keffe D" Davis, un exlíder de una pandilla de Los Ángeles, fue sentenciado este martes por la justicia de Estados Unidos a una condena de por lo menos cuarenta años de cárcel por el asesinato del rapero Tupac Shakur en 1996.

El fallo de un tribunal en Las Vegas tuvo lugar después de que un jurado encontrara a Davis culpable por el crimen tras horas de deliberación en agosto.

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"No puedes arrebatarle un hombre a su familia", dijo la jueza Carli Kierny, antes de sentenciarlo a dos penas que pueden ir de un mínimo de 20 años hasta la cadena perpetua por el asesinato.

La defensa de Davis dijo que apelará la decisión.

"Nos tomó 30 años pero ahora vas a enfrentar a la justicia por lo que hiciste el 7 de septiembre de 1996", agregó la magistrada.

Antes de la sentencia, la corte escuchó testimonios de familiares del rapero.

"Él no era solo mi hermano mayor, era también mi figura paternal", dijo entre sollozos Sekyiwa Shakur, hermana del cantante. "Fue duro sentarse a escuchar una y otra vez a alguien describiendo detalladamente como cazaron a Tupac Amaru Shakur y lo asesinaron", agregó.

Shakur agregó que su madre "lo crió para ser un activista por los derechos humanos, alguien que defendiera a los más débiles".

Confesión

En 1996, Tupac estaba en Las Vegas para ver una pelea de Mike Tyson.

Fue asesinado a tiros dos horas después del combate por un hombre que iba en un Cadillac blanco que se detuvo en un semáforo en rojo junto al BMW en el que el rapero viajaba.

Según los fiscales, Davis entregó el arma a alguien que estaba sentado en el asiento trasero del Cadillac y ordenó a esa persona que disparara contra Shakur, quien murió seis días después.

El asesinato del artista conocido por éxitos como California Love y All Eyez on Me conmocionó al país, y era uno de los casos sin resolver más célebres de Estados Unidos.

La investigación se estancó por falta de pruebas, pero el caso se reactivó en 2019, luego de que Davis publicara un libro con sus memorias.

En ellas cuenta que iba en el asiento delantero del Cadillac ese día.

Pero ahora niega esas confesiones y se declara no culpable.

En la fase previa al juicio, la defensa intentó en vano impedir que el libro se presentara como prueba, así como sus afirmaciones durante una entrevista con la policía en 2008.

El abogado de Davis, Michael Sanft, argumentó en la corte que la confesión de su cliente era ficción diseñada para promocionar su libro.

"Ustedes están leyendo un libro que es ficción y no hechos", dijo al jurado.

Sanft dijo que no había pruebas que implicaran a Davis en el asesinato, fuera de sus propias declaraciones.

Davis ha sido el único acusado por el asesinato a los 25 años de edad de Tupac, una figura emblemática del hip hop de la costa oeste de Estados Unidos considerado uno de los raperos más influyentes de todos los tiempos.

La música de Tupac tiene 28,6 millones de oyentes mensuales en plataformas como Spotify, se mantiene vigente a tres décadas de su desaparición.

Con una vena social, sus letras abordaban temas como el racismo, la pobreza y la brutalidad policial.

El músico conquistó a la crítica y a la audiencia durante su corta carrera, y llegó a incursionar en la actuación con créditos en varias cintas, entre ellas la cinta de 1993 Poetic Justice, con Janet Jackson.

FUENTE: con información de AFP