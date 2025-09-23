martes 23  de  septiembre 2025
CELEBRIDADES

Henry Cavill sufre accidente durante rodaje de "Highlander"

A través de su cuenta de Instagram, Henry Cavill compartió una fotografía en la que se aprecia su pierna izquierda vendada

El actor que interpretó a Superman se une Las aventuras de Enola Holmes, película que protagoniza Millie Bobby Brown centrada en la figura de la hermana pequeña del mítico detective.
El actor que interpretó a Superman se une Las aventuras de Enola Holmes, película que protagoniza Millie Bobby Brown centrada en la figura de la hermana pequeña del mítico detective. EUROPA PRESS
Por Patricia Guillén

MIAMI.- El actor Henry Cavill sorprendió a sus seguidores al reaparecer en redes sociales para compartir imágenes de la lesión que lo obligó a pausar el rodaje del esperado remake de Highlander, cinta dirigida por Chad Stahelski, responsable de la exitosa saga John Wick.

A través de su cuenta de Instagram, Cavill compartió una fotografía en la que se aprecia su pierna izquierda vendada y reposando sobre una almohada, confirmando que la lesión se encuentra localizada en el área del tobillo.

Lee además
Christian Nodal se presenta en el escenario durante las sesiones acústicas del Latin Grammy, el 16 de octubre de 2024 en Los Ángeles, California.
FAMOSOS

Christian Nodal desmiente rumores sobre su padre y Pepe Aguilar
El actor  James Van Der Beek. video
CELEBRIDADES

Elenco de la serie "Dawson's Creek" se reencuentra en Broadway

La imagen estuvo acompañada por un gesto simbólico: el actor publicó el poema Invictus, de William Ernest Henley, reconocido por su mensaje de fortaleza, resiliencia y la famosa frase: “soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma”.

Con esta publicación, Cavill quiso transmitir calma a sus seguidores y al mismo tiempo dar a entender que, aunque el proceso de recuperación será exigente, se mantiene enfocado en superar la adversidad y volver con más fuerza al set de filmación.

Impacto en la producción

El accidente ocurrió durante los entrenamientos físicos previos al rodaje, parte de la exigente preparación para encarnar a Connor MacLeod, protagonista de la icónica historia sobre inmortales. Aunque no se han revelado detalles médicos exacto, la lesión obligó a detener los planes de filmación, que iban a arrancar en Escocia en pocos meses.

Según reportes de medios especializados como The Hollywood Reporter y Collider, la producción ahora prevé iniciar rodaje a principios de 2026. Este retraso no solo aplaza la agenda de Cavill, sino que también podría modificar el calendario de estreno, aunque los estudios aún no han confirmado una nueva fecha.

El remake de Highlander reúne un elenco internacional encabezado por Henry Cavill y figuras de peso en la industria: Russell Crowe, Dave Bautista, Karen Gillan, Djimon Hounsou, Marisa Abela y el artista marcial Max Zhang.

Sobre la película

La película busca recuperar la esencia de la cinta original de 1986, que se convirtió en un clásico de culto gracias a su fusión de acción, fantasía y una historia épica sobre inmortales que luchan a lo largo de los siglos.

El director Chad Stahelski ha señalado en entrevistas anteriores que su objetivo es revitalizar la saga con una narrativa moderna, coreografías de combate más intensas y un desarrollo más profundo de los personajes. Los fanáticos, por su parte, mantienen grandes expectativas sobre cómo Cavill dará vida a Connor MacLeod, rol que en la película original interpretó Christopher Lambert.

Temas
Te puede interesar

El cantante Carlos Neda convierte el dolor en arte con "Oveja Negra"

Artista iraní estrena en París una opera sobre la guerra

Encuentran sin vida a músicos colombianos desaparecidos en México

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Combate al narcotráfico

Trump rechaza carta de Maduro con "invitación" al diálogo: "Está plagada de mentiras"

Manifestantes de izquierda, algunos afiliados a Antifa, realizan una contramanifestación contra manifestantes pacíficos de derecha que participan en un mitin político el 25 de julio de 2021 en la ciudad de Nueva York. Archivo.
Violencia política

Trump designa oficialmente al movimiento Antifa como "organización terrorista interna"

Migrantes cubanos en Rusia decidieron alistarse a las fuerzas militares rusas para obtener la residencia.
TESTIMONIOS

Cerca de 20.000 mercenarios cubanos en la invasión de Rusia a Ucrania con el silencio cómplice del régimen

Florida construiría la Biblioteca Presidencial Donald J. Trump al lado de la Torre de la Libertad en Miami.
PROYECTO

DeSantis propone terreno contiguo a Torre de la Libertad en Miami para Biblioteca Presidencial Donald J. Trump

El gobernante Nicolás Maduro celebra los resultados del simulacro electoral del 25 de mayo
VENEZUELA

La carta de Maduro a Trump: el verdadero "fake news"

Te puede interesar

El presidnete  Donald Trump  ante las Naciones Unidas. 
DECLARACIÓN

Trump advierte que EEUU "hará volar por los aires" a narcotraficantes venezolanos
Kevin Rodríguez Zavala.
INVESTIGACIÓN

Muerte en montaña rusa en Florida: autopsia revela "múltiples lesiones por impacto contundente"

Florida construiría la Biblioteca Presidencial Donald J. Trump al lado de la Torre de la Libertad en Miami.
PROYECTO

DeSantis propone terreno contiguo a Torre de la Libertad en Miami para Biblioteca Presidencial Donald J. Trump

Jacqueline García-Roves, alcaldesa de Hialeah. 
OPORTUNIDAD LABORAL

¿Busca trabajo? Hialeah celebra su centenario con feria de empleo

El fiscal general de Florida, James Uthmeier.
VIGILANCIA DIGITAL

Florida lanza portal contra extremismo político violento tras asesinato de Charlie Kirk