Henry Cavill sufre accidente durante rodaje de "Highlander"

MIAMI.- El actor Henry Cavill sorprendió a sus seguidores al reaparecer en redes sociales para compartir imágenes de la lesión que lo obligó a pausar el rodaje del esperado remake de Highlander, cinta dirigida por Chad Stahelski, responsable de la exitosa saga John Wick.

A través de su cuenta de Instagram, Cavill compartió una fotografía en la que se aprecia su pierna izquierda vendada y reposando sobre una almohada, confirmando que la lesión se encuentra localizada en el área del tobillo.

La imagen estuvo acompañada por un gesto simbólico: el actor publicó el poema Invictus, de William Ernest Henley, reconocido por su mensaje de fortaleza, resiliencia y la famosa frase: “soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma”.

Con esta publicación, Cavill quiso transmitir calma a sus seguidores y al mismo tiempo dar a entender que, aunque el proceso de recuperación será exigente, se mantiene enfocado en superar la adversidad y volver con más fuerza al set de filmación.

Impacto en la producción

El accidente ocurrió durante los entrenamientos físicos previos al rodaje, parte de la exigente preparación para encarnar a Connor MacLeod, protagonista de la icónica historia sobre inmortales. Aunque no se han revelado detalles médicos exacto, la lesión obligó a detener los planes de filmación, que iban a arrancar en Escocia en pocos meses.

Según reportes de medios especializados como The Hollywood Reporter y Collider, la producción ahora prevé iniciar rodaje a principios de 2026. Este retraso no solo aplaza la agenda de Cavill, sino que también podría modificar el calendario de estreno, aunque los estudios aún no han confirmado una nueva fecha.

El remake de Highlander reúne un elenco internacional encabezado por Henry Cavill y figuras de peso en la industria: Russell Crowe, Dave Bautista, Karen Gillan, Djimon Hounsou, Marisa Abela y el artista marcial Max Zhang.

Sobre la película

La película busca recuperar la esencia de la cinta original de 1986, que se convirtió en un clásico de culto gracias a su fusión de acción, fantasía y una historia épica sobre inmortales que luchan a lo largo de los siglos.

El director Chad Stahelski ha señalado en entrevistas anteriores que su objetivo es revitalizar la saga con una narrativa moderna, coreografías de combate más intensas y un desarrollo más profundo de los personajes. Los fanáticos, por su parte, mantienen grandes expectativas sobre cómo Cavill dará vida a Connor MacLeod, rol que en la película original interpretó Christopher Lambert.