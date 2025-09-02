martes 2  de  septiembre 2025
Enrique Iglesias confirma que será padre por cuarta vez

Enrique Iglesias y Anna Kournikova han construido una familia sólida a lo largo de más de dos décadas de relación

El cantante español Enrique Iglesias.

El cantante español Enrique Iglesias

Europa Press
Por Patricia Guillén

MIAMI.- Enrique Iglesias sorprendió a su público durante un concierto en el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional Potosina, al anunciar que junto a Anna Kournikova esperan la llegada de su cuarto hijo. El cantante, visiblemente emocionado, compartió que esta nueva etapa representa una enorme felicidad y responsabilidad para su familia.

La noticia llega después de que la revista española ¡Hola! adelantó el embarazo de la extenista rusa, asegurando que la pareja estaba muy ilusionada con la llegada del nuevo bebé. Ahora, la confirmación pública del propio artista disipó cualquier duda y encendió la euforia entre sus seguidores.

Una imagen muestra el cartel oficial del 82º Festival de Cine de Venecia en el Lido de Venecia antes de la ceremonia de apertura, el 25 de agosto de 2025.
SÉPTIMO ARTE

Director de videoclips de Bad Bunny debuta en el cine "Barrio triste"
La reina Camila de Gran Bretaña asiste a un servicio conmemorativo nacional en el Arboreto Conmemorativo Nacional de Alrewas, en el centro de Inglaterra, el 15 de agosto de 2025, para conmemorar el 80.º aniversario del Día de la Victoria sobre Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial. 
REALEZA BRITÁNICA

Reina consorte Camila revela agresión sufrida en la adolescencia

Enrique Iglesias y Anna Kournikova han construido una familia sólida a lo largo de más de dos décadas de relación. Actualmente son padres de Nicolás y Lucy, mellizos de siete años, y de la pequeña Mary, de cinco. Con la llegada del cuarto hijo, la pareja amplía su núcleo familiar, manteniendo el estilo de vida discreto y privado que los ha caracterizado desde sus inicios.

Conocer México

Durante su presentación en San Luis Potosí, el intérprete de Héroe también compartió una tierna confesión: sus hijos le han pedido conocer México. Iglesias, sonriente, prometió que pronto estarán todos juntos disfrutando de ese país, un gesto que fue recibido con ovaciones por parte del público.

Aunque tanto Enrique como Anna han sido muy reservados con su vida personal, los fans han celebrado cada noticia relacionada con la familia. En esta ocasión, el anuncio del cuarto embarazo no solo se convirtió en un momento inolvidable para quienes asistieron al show, sino que también confirma la estabilidad de una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo.

Con este nuevo capítulo, Enrique Iglesias no solo reafirma su papel como ídolo musical internacional, sino también como un padre dedicado que disfruta compartir con su audiencia los hitos más importantes de su vida

