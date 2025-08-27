Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan a su cuarto hijo

MIAMI.- Enrique Iglesias y Anna Kournikova vuelven a estar en el centro de la atención mediática, esta vez por una noticia que ha sorprendido a sus seguidores alrededor del mundo, y es que la pareja estaría esperando a su cuarto hijo.

La exclusiva fue confirmada por la revista ¡HOLA! y replicada por varios medios internacionales, señalando que la extenista rusa se encuentra ya en el segundo trimestre de embarazo y que el nacimiento del bebé está previsto para finales de 2025.

La noticia tomó fuerza luego de que Anna fuera vista recientemente en Miami llevando a sus hijos al colegio con una silueta que dejaba ver su avanzado estado.

Aunque la pareja había logrado mantener la información bajo reserva, las imágenes captadas en la exclusiva comunidad de Indian Creek Island, donde residen, terminaron por confirmar lo que hasta entonces eran rumores.

La familia crece

Enrique y Anna llevan más de dos décadas juntos y han consolidado una familia que han sabido resguardar de los focos mediáticos. Son padres de tres hijos: los mellizos Nicholas y Lucy, nacidos en diciembre de 2017, y Mary, conocida cariñosamente como Masha, que llegó al mundo en enero de 2020.

Ahora, con la llegada de un cuarto integrante, la familia crece y también la dinastía Iglesias-Preysler, ya que este nuevo bebé será el noveno nieto de la reconocida socialité Isabel Preysler.

La discreción ha sido una constante en la vida personal de la pareja. A lo largo de los años, han optado por mantener un bajo perfil en cuanto a sus embarazos y crianza, compartiendo solo pequeños destellos de su intimidad a través de redes sociales o en escasas entrevistas.

De hecho, se espera que, como en ocasiones anteriores, anuncien públicamente el nacimiento del bebé únicamente después de que haya ocurrido, manteniendo su costumbre de celebrar los momentos más importantes de manera privada.